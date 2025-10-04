El festival "Eat Spain Drink Spain 2025" llega por primera vez a la Ciudad de México

Redacción/SinEmbargo

04/10/2025 - 6:34 am

Eat Spain Drink Spain 2025

En este festival participan restaurantes y tiendas gourmet de la capital mexicana con cenas maridaje, rutas de tapas y otras actividades. 

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Los sabores de España resaltarán de manera especial en la Ciudad de México con Eat Spain Drink Spain 2025 del 1 al 15 de octubre, un festival internacional que exalta la tradición, innovación y riqueza de las denominaciones de origen de España.

"Cuando hablamos de gastronomía española, hablamos de paella, pensamos en los iconos como el aceite de oliva, pensamos en el jamón, en nuestros vinos de Ribera, de Rioja, de Rioja, de Jerez, pero saben ustedes que tenemos 7 mil bodegas internacionalizadas, 7 mil bodegas navegando por el mundo con distintas marcas de vinos españoles en el exterior. Por lo tanto, hay mucho que contar, hay mucho que decir", señaló María Peña Mateos, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España y vocera oficial del festival.

Como parte de este festival, más de 20 restaurantes, bares y tiendas gourmet de la ciudad se suman como escenario de cenas maridaje, rutas de tapas, catas guiadas, menús degustación y promociones exclusivas, todo para compartir con los asistentes la riqueza culinaria de los vinos y productos españoles.

"[Eat Spain Drink Spain] ofrecerá distintas posibilidades de disfrutar de esa gastronomía pues a través de menús de degustación, a través de catas selectivas, a través de show cooking, a través de promociones", destacó María Peña Mateos.

Las experiencias se realizarán con los mejores productos de España: vinos de Rioja, Rías Baixas, Rueda y Jerez, junto a iconos gastronómicos como el jamón ibérico, queso manchego y aceite de oliva virgen extra.

Eat Spain Drink Spain 2025
Eat Spain Drink Spain 2025. Foto: Cortesía

Entre los restaurantes participantes se encuentran:

  • AjoBlanco
  • Bulla (3 sucursales)
  • Catorze
  • Castizo
  • Centro Castellano
  • Ekilore
  • Simonetta
  • Vega
  • Zagala
  • Zeru San Ángel
  • Puerto Getaria
  • Socarrat
  • Pepe Mesa Española
  • Jaleo
  • Torre de Castilla

También forman parte tiendas gourmet y vinotecas como Ingredienta, La Castellana y Tierra de Uvas, entre otras.

Eat Spain Drink Spain es un homenaje a la denominación de origen, la trazabilidad y la riqueza cultural de España, un referente mundial en vinos y productos gourmet. Para conocer el programa completo puedes consultar la página web del festival.

