Una colaboración entre dos marcas mexicanas crea divertidos y coloridos tenis

Los tenis traen un detalle especial en las agujetas: una especie de donitas, así como los de las botanas favoritas, además del característico color verde.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Dos marcas mexicanas se unieron en un divertida colaboración, se trata de Totis y Panam que presentaron una edición especial del tenis.

Las botanas de Totis acompañaron a varias generaciones a la hora del recreo o al salir de la escuela; esta empresa mexicana fundada en 1987 hizo de los Totis una de las botanas favoritas. Ahora, también acompañará paso a paso a quienes los disfrutaron en su infancia y a quienes lo hacen ahora.

"Panam es una marca cien por ciento mexicana que fue fundada en 1962 y que hoy ha demostrado que mas que nunca están pisando fuerte con este tipo de colaboraciones yendo siempre hacia la vanguardia y hacia las tendencias", explicó Paola Reglin Directora de Marketing y Comunicación en Panam.

"Este par tiene muchísimos detalles, el llavero representativo, los colores emblemáticos que también han acompañado a totis durante todo este tiempo", dijo Paola.

Paola explicó que todo lo relacionado al diseño lo trabajaron en conjunto con La Costeña, para este tenis eligieron una silueta especial, la Coyote y es una de las favoritas, también está la Meztli para los más pequeños de casa.

Los tenis destacan por tener agujetas color verde que se decoran con una especia de donas, como las de los Totis. "Creo que todo esto es lo que queríamos ver en este par, la esencia de la marca, pero también para los adultos una esencia que se pueda transmitir de generación en generación , el par también viene en dos tamaños más que esta espectacular eso para que se haga el combo familiar"

Como parte del lanzamiento habrá una ruta Totis y Panam en la que un carrito de botanas regalará Totis preparados en centros comerciales en los que está Panam, como Forum Buenavista y Gran Sur, sólo hay que estar el pendiente de sus redes.