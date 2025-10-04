La FGJ-CdMx detiene a "La Voz", hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

Liliana “La Voz” fue detenida en Cuautla, Morelos, por su probable participación en la asociación delictuosa. Su captura completa la detención de los principales miembros de la familia ligada al grupo criminal.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo ayer Liliana Pérez Ramírez, alias “Li” o “La Voz”, hija del extinto líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez, conocido como “El Ojos”. La captura se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La orden de aprehensión fue emitida por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Tras su detención, agentes de la Policía de Investigación (PDI) trasladaron a Liliana al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal.

🚨 Aprehensión de "La Voz" La #FiscalíaCDMX, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo la orden de aprehensión contra Liliana "N", alias "La Voz", hija de Felipe de Jesús "N", conocido como "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac. Fue detenida este…

“La Voz” era la última integrante de la estructura familiar de “El Ojos” que faltaba por ser detenida, sumándose a su hermana Samantha Pérez, alias “La Sam”, y a su madre, María de los Ángeles Arvizu, quienes habían sido capturadas recientemente en Hidalgo. La mujer tenía vigente una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera su localización.

De acuerdo con las investigaciones, tras la muerte de “El Ojos” en 2017, María de los Ángeles asumió un rol de liderazgo en la organización, Samantha se encargaba de las finanzas y distribución de narcóticos, y Liliana “La Voz” estaría vinculada a la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre.

La FGJ-CdMx señaló que la detención refuerza los esfuerzos por debilitar al Cártel de Tláhuac, aunque la organización mantiene presencia en delitos de alto impacto, como narcomenudeo, extorsión y homicidio, tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México.