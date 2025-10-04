Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

Según las denuncias presentadas por integrantes de la comunidad estudiantil, el arrestado difundió en Instagram imágenes del arma, y mensajes en los que advertía represalias por supuestas ofensas y discriminación por su condición personal.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó ayer de la detención del estudiante Brandon "N", quien presuntamente había hecho publicaciones en redes sociales en las que amenazaba a integrantes de la Facultad de Cómputo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El sujeto pertenecía también a la cultura "incel", comunidad de hombres en la red con una ideología misógina extremista y conservadora.

"A partir del análisis técnico de la información difundida, y como parte del compromiso institucional en la protección de la ciudadanía, se inició una carpeta de investigación, dando paso a labores especializadas en materia digital", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Las autoridades de Puebla dieron a conocer que el muchacho fue aprehendido en posesión de una arma de fuego. La captura se realizó tras investigaciones de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y labores de inteligencia de la FGE.

DETIENEN A ESTUDIANTE QUE AMENAZÓ DE MUERTE A SUS COMPAÑEROS. LA FGE Y SSP LE ASEGURAN EL ARMA DE FUEGO Y EVITAN UN HECHO VIOLENTO EN LA BUAP. pic.twitter.com/DWtRm3cVz5 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2025

Tras la detención, un Juez de control autorizó una orden de cateo que permitió el aseguramiento en el domicilio del presunto responsable, donde también se localizaron dispositivos electrónicos y “evidencias gráficas” relacionadas con las publicaciones. Brandon "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme al debido proceso.

Según las denuncias presentadas por integrantes de la comunidad estudiantil, el arrestado difundió en Instagram imágenes del arma, y mensajes en los que advertía represalias por supuestas ofensas y discriminación por su condición personal.

Las autoridades universitarias, en coordinación con las fuerzas estatales y municipales, implementaron revisiones en instalaciones el pasado 1 de octubre y solicitaron apoyo de unidades caninas para reforzar la seguridad tras la difusión de las amenazas.

El perfil que difundió las amenazas se identificaba como afín a la denominada subcultura “Incel” –acrónimo en inglés de “involuntary celibate” (célibe involuntario) del cuál también era miembro el estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur que mató a uno de sus compañeros en un ataque directo el pasado 22 de septiembre e hirió a otro trabajador.