Madre y padrastro de Paloma Nicole son vinculados a proceso; seguirán en prisión

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó ayer a proceso a Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, la madre y al padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía de aumento de busto en Durango. Ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los imputados enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el caso. La madre fue vinculada por los delitos de usurpación de profesión y omisión de cuidados, al realizar funciones de personal de salud sin contar con las acreditaciones necesarias.

El padrastro, quien se desempeñaba como cirujano plástico, enfrenta cargos por práctica indebida del servicio médico, abandono y complicidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación, por lo que se prevé que el proceso judicial llegue a su sentencia en 2026.

La dependencia estatal informó que ambos permanecerán en prisión preventiva en el Cereso 1 de la ciudad Durango.

El caso, que ha generado indignación a nivel nacional, ocurrió luego de que el padre de la menor, Carlos Arellano, denunciara que la cirugía se realizó sin su consentimiento. Autoridades sanitarias también han detectado irregularidades, como la presenta de un documento falso de pruebas COVID, lo que agrava el panorama de las imputaciones.

¿Quién es Paloma Nicole?

Una menor de 14 años, identificada como Paloma Nicole, perdió la vida, presuntamente, como resultado de una mala praxis durante una cirugía estética a la que fue sometida en una clínica privada en Durango, intervención que habría sido alentada y autorizada por los hoy detenidos.

El señor Carlos Arellano, padre de la joven, declaró que la cirugía de aumento mamario se le practicó a su hija sin contar con su autorización. Ante esto, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Durango y solicitó que se llevara a cabo una necropsia.