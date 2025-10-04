"El Fresa", presunto líder del Cártel del Pacífico, es detenido en Mérida, Yucatán

"El Fresa" fue detenido en Mérida, Yucatán, donde se escondía para evitar su arresto. Las autoridades federales y estatales lo relacionan con el secuestro un trabajador ganadero identificado con las siglas R.C.L.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detuvo ayer a de Enrique "N", alias "El Fresa", quien fue identificado como líder del Cártel del Pacífico, así como uno de los principales generadores de violencia en la región norte de Chiapas.

En un comunicado, la SSP detalló que a este sujeto se le señala como uno de los principales generadores de violencia en la región norte y de Los Bosques, por lo que se le considera un objetivo prioritario para la justicia en aquella entidad.

La ubicación y captura de "El Fresa" se produjo gracias a un trabajo coordinado de investigación y colaboración entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y su homóloga de Chiapas, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército y la Guardia Nacional (GN), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el secuestro de un trabajador ganadero identificado con las siglas de R.C.L, cuyo caso se suscitó en octubre de 2023.

“De acuerdo con los hechos, El Fresa llegó acompañado de otros sujetos fuertemente armados al rancho de la víctima, lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta con rumbo desconocido. Horas después, a la esposa le llamaron por teléfono para pedirle cinco millones de pesos a cambio de volver a ver con vida a su pareja”, informó la SSP de Yucatán.

Según las investigaciones de autoridades federales y estatales, "El Fresa" se escondía en la ciudad de Mérida para evitar su arresto; sin embargo, luego del operativo de su captura, será presentado ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, en Chiapas.

"De las investigaciones que llevaron a cabo las autoridades federales y estatales, lograron ubicar a Enrique N. R. alias “El fresa”, y detenerlo para presentarlo ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas", indicó la dependencia.

El gobierno del estado de Chiapas agradeció la valiosa colaboración de las autoridades de Yucatán, por la detención del líder del Cártel del Pacífico.