Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Redacción/SinEmbargo

04/10/2025 - 4:13 pm

El boicot de Elon Musk en contra de Netflix trajo a cuenta el caso de su hija, Vivian Jenna Wilson, quien se declaró públicamente transgénero en 2022; “mi hijo, Xavier, murió", respondió el magnate.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- El propietario de Tesla, Elon Musk, ha iniciado un boicot contra Netflix, plataforma de streaming que ha sido blanco de una campaña conservadora de la organización Libs Of TikTok, debido a sus políticas de diversidad.

El boicot en contra de Netflix se suscitó tras la difusión de la serie "Dead End: Paranormal Park", creada por el director de animación Hamish Steele, ya que según Elon Musk, dicho contenido “impulsa la ideología trans” entre los niños. "Esto no está bien”, expresó el magnate en respuesta a uno de los comentarios de sus seguidores en la red social X, de la cual también es dueño.

"Date de baja de Netflix por la salud de tus hijos", escribió Elon Musk en respuesta a una publicación que acusó a la plataforma de streaming de promover la ideología transgénero.

Elon Musk afirma que su hija transgénero "murió"

El dueño de Tesla y X, quien es señalado por la revista Forbes como una de las personas más ricas del mundo, ha sido señalado de tener una animadversión personal con las personas transgénero, luego de que su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declarara públicamente transgénero en 2022.

Vivian Jenna Wilson pasó por un proceso de afirmación de género en el que dejó atrás su identidad como Xavier Alexander Musk y adoptó el apellido de madre, la escritora Justin Wilson, tras obtener una orden judicial.

“Mi hijo, Xavier, murió; lo mató el virus de la mentalidad progresista. Y ahora, el virus de la mentalidad progresista morirá”, sentenció Elon Musk en marzo de 2025, cuando aún se desempeñaba como administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, en la segunda Administración del Presidente Donald Trump.

Por su parte, Vivian Jenna Wilson expresó para la revista Teen Vogue: “Veo cosas sobre él en las noticias y pienso: ‘Qué puto asco, debería escribir un post y denunciar esto’, y lo he hecho a veces”.

 “La mierda del saludo nazi fue de locos (...) Es un niñato patético. ¿Por qué debería asustarme? ‘Ohhh, es que es muy poderoso’. Nah, no me importa una mierda. ¿Por qué tendría que tenerle miedo, porque es rico? Oh, estoy temblando”, retó.

Vivian Jenna Wilson posando para Dazed, una revista británica de moda. Foto: Vivian Jenna Wilson, Instagram

Acciones de Netflix caen 7,5% tras boicot de Elon Musk

En el marco de la publicación de Elon Musk, las acciones de Netflix cayeron hasta 7,5 por ciento entre el 2 y el 4 de octubre; el precio de dicho valor cayó un 2,3 por ciento el miércoles y otro 3 por ciento el jueves, aunque la compañía de entretenimiento logró una recuperación esa misma tarde.

Previamente, el magnate comentó una publicación del grupo ultraconservador Libs de TikTok, la cual destacó un informe de inclusión y diversidad de Netflix, donde se señaló un porcentaje 71,4 por ciento en cuanto a las series de dicha plataforma que son protagonizadas o coprotagonizadas por alguna persona perteneciente a alguna minoría, en comparación con el 58,1 por ciento del promedio de la industria.

"Netflix parece presumir abiertamente de discriminar a las personas blancas", criticó el grupo ultraconservador en la red social X, mientras que Elon Musk respondió "Date de baja de Netflix".

Logo de Netflix. Foto: Netlifx, Facebook

Personalidades como Rob Schneider e incluso el mexicano Eduardo Verástegui, se han sumado a esta iniciativa impulsada por Musk. El actor y activista de extrema derecha, Eduardo Verástegui, mostró su respaldo hacia el magnate en contra de Netflix. Por medio de su cuenta de X, el dirigente del movimiento "Viva México" replicó el mensaje del empresario.

"Cancela Netflix. Go woke, go broke. Elige la verdad, no la propaganda. Tu dinero no debería financiar mentiras. Protege a tu familia, protege tus valores", escribió.

El actor y productor mexicano de derecha se ha caracterizado por oponerse a temas como el aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, al que califica como "el genocidio más grande de la genocidio de la historia", además de oponerse a la agenda 2030 que respaldan los más de 190 país de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para, por ejemplo, frenar el cambio climático, lograr a equidad de género y erradicar la pobreza.

También se ha pronunciado en contra de la ideología woke que, ha sostenido, choca con la ideología del Gobierno de Donald Trump, a quien ha apoyado desde su campaña presidencial para su segundo periodo al frente de la Casa.

Además, junto a los estadounidenses Peña Neder, Larry Rubin, presidente de la American Society y representante del Partido Republicano en México, y Gricha Raether, portavoz por varios años del Partido Demócrata, busca impulsar el Partido México Republicano.

En febrero pasado, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Verástegui siguió el ejemplo de Elon Musk y realizó el saludo nazi tras declararse parte del movimiento “de Elon Musk y del Presidente”.

Eduardo Verástegui. Foto: Eduardo Verástegui, Facebook

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

