“La corrupción es deslealtad”, advierte la Presidenta en el aniversario de la Marina

Redacción/SinEmbargo

04/10/2025 - 12:41 pm

Claudia Sheinbaum dio a conocer que hay un acuerdo con EU para enfrentar el tráfico de armas, algo "histórico" y una de las demandas más importantes de México.

Sheinbaum dijo que contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como una traición a todos los valores.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo  afirmó este sábado desde Veracruz, en el marco del 204 Aniversario de la Armada de México, que la corrupción como una "traición a todos los valores" y una "deslealtad" que no puede tener cabida en las instituciones del Estado, por lo que, afirmó, debe ser sancionada con firmeza.

"Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida", declaró Sheinbaum Pardo.

Durante un discurso en el que enalteció los valores de las Fuerzas Armadas, la mandataria trazó una línea clara entre la honestidad, que describió como la base de todos los valores, y la corrupción, a la que equiparó con la deslealtad hacia el pueblo y la nación.

La Presidenta también aseguró que la defensa de la soberanía nacional, que se conquista y protege día a día, requiere de valores sólidos en las personas y las instituciones. En este contexto, señaló que la lealtad a la patria exige también lealtad a la verdad y una vida alejada de los "lujos superfluos".

“Debemos ser claros, la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos. ¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado?”, cuestionó.

En un mensaje dirigido a fortalecer la ética pública, Sheinbaum Pardo sentenció: “No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”.

La Jefa del Ejecutivo Federal pidió honrar la honestidad como principio de vidas. "Eso es la verdadera valentía. La verdadera valentía es la que se ejerce día con día", destacó,

Finalmente, hizo un llamado a honrar la honestidad como un principio de vida y la definió como la esencia de la "verdadera valentía" para todos los mexicanos.

En el acto participaron la Gobernadora Rocío Nahle García; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenya López Rabadán, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

