Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

“Arrastraron a la pequeña Greta Thunberg del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera de Israel", contó uno de los activistas de la Global Sumud Flotilla que buscó llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La activista Greta Thunberg fue sometida a tortura física y verbal por las autoridades de Israel, según correspondencia obtenida este sábado por The Guardian; esto luego de ser secuestrada por las fuerzas israelíes junto con otros 436 activistas, parlamentarios y abogados que forman parte de la Global Sumud Flotilla (GSF), la cual buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De acuerdo con la correspondencia obtenida por el medio y que fue confirmada por otro de los detenidos, Greta Thunberg fue obligada a sostener banderas mientras las fuerzas israelíes le tomaban fotos; sin embargo, se desconoce la identidad de las banderas.

Además, en un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia a personas cercanas a Greta Thunberg, al cual también tuvo acceso The Guardian, un funcionario que visitó a la activista señaló que se encuentra detenida en una celda infestada de chinches, así como poco suministro de comida y de agua.

“La Embajada ha podido reunirse con Greta (...) Informó que está deshidratada. Ha recibido cantidades insuficientes de agua y comida. También afirmó que ha desarrollado erupciones cutáneas que sospecha que fueron causadas por chinches. Habló de malos tratos y dijo que había estado sentada durante largos periodos sobre superficies duras”, señala el correo electrónico.

❌El ministro israelí Itamar Ben Gvir insulta y humilla a los activistas de la Flotilla Sumud, llamándolos “terroristas” tras su detención ilegal. 👉Quienes llevan ayuda humanitaria a Gaza 🇵🇸 no son terroristas, están defendiendo la vida de miles de inocentes. El trato vejatorio… pic.twitter.com/NgDpXHy7ZC — PACMA (@PartidoPACMA) October 3, 2025

Por su parte, el activista turco Ersin Çelik, quien también es integrante de la Flotilla Global Sumud, declaró a la agencia de noticias Anadolu que el caso de Greta Thunberg fue utilizado como advertencia para los demás detenidos, entre quienes también se encuentran seis mexicanos.

“Arrastraron a la pequeña Greta [Thunberg] del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás", declaró.

Turkish journalist and Sumud Flotilla activist Ersin Celik: The Israelis tormented Greta Thunberg, dragged her on the ground, and made her kiss the Israeli flag. Greta is just a small child. pic.twitter.com/0b7VI7OdGK — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 4, 2025

"Nos trataron como animales", denuncia activista de la Global Sumud Flotilla

Luego de que el pasado miércoles Israel detuvo a la Global Sumud Flotilla, 137 de los integrantes de 13 países fueron deportados a Estambul; sin embargo, el consejero regional de Lombardía (Italia), Paolo Romano, quien formaba parte de este grupo, narró para la agencia AFP el maltrato que sufrieron los activistas.

"Nos trataron como animales", denunció, además de explicar que al momento de la detención, los activistas fueron amenazados con ser golpeados en caso de moverse y que fueron obligados a arrodillarse, en tanto que los militares portaban armas y lanzaban insultos.

Por su parte, la activista Iylia Balais, de 28 años de edad, contó que lo sucedido en contra de la Global Sumud Flotilla fue "la peor experiencia" que ha sufrido.

"Nos esposaron, no podíamos caminar, algunos fueron obligados a acostarse boca abajo en el suelo, luego nos negaron agua y a algunos nos negaron medicamentos".

En el marco de lo sucedido, ciudades como Barcelona, Roma, Londres, París y Lisboa, se sumaron a una jornada de protestas para exigir que se detenga el genocidio de Israel en la Franja de Gaza; las imágenes de las manifestaciones le están dando la vuelta al mundo.

Protestas masivas en Barcelona, ​​España, en solidaridad con Palestina. Así es una de las mayores protestas en Barcelona por Palestina pic.twitter.com/PROtVN9TWe — aapayés (@aapayes) October 4, 2025

Free Palestine. Lisboa com a luta do povo palestino! pic.twitter.com/fp0KMV7gh1 — Paulo MilHomens (@PauloMilHomens) October 4, 2025