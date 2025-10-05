¿A qué hora y dónde ver el festejo del primer año de Sheinbaum en el Zócalo?

Redacción/SinEmbargo

04/10/2025 - 6:08 pm

SinEmbargo Al Aire realizará una cobertura especial del cierre de la Gira Nacional de Rendición de Cuentas de la Presidenta Claudia Sheinbaum este 5 de octubre desde las 10:30 horas.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo cumplió el pasado 1 de octubre un año al frente de la Presidencia de México, es la primera mujer de la historia en lograrlo, y con motivo de la celebración y el cierre de su Gira Nacional de Rendición de Cuentas se llevará a cabo este domingo 5 de octubre un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. Te contamos todo lo que necesitas saber.

“¡Una vez más nos vemos en el Zócalo y esta vez para celebrar el primer año de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum!”, expresó el partido Morena para invitar a sus simpatizantes.

¿A qué hora será el evento?

La cita será a las 11:00 horas de este domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. La entrada será gratuita, pero te recomendamos asistir con tiempo para conseguir un buen lugar.

Se espera que la titular del Poder Ejecutivo esté acompañada por las y los secretarios de Estado que conforman su Gabinete legal y ampliado, así como de las principales figuras del partido Morena.

Para quienes deseen llegar al Zócalo, se recomienda utilizar estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cercanas como Zócalo, Bellas Artes, Allende y Pino Suárez, de la Línea; y Bellas Artes y San Juan de Letrán, de la Línea 8.

Cabe destacar que, debido al evento algunas calles y avenidas del Centro Histórico estarán cerradas al tránsito vehicular, entre ellas:

  • Av. Juárez desde Balderas.
  • Av. Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Eje Central.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas desde Eje 3 Sur.
  • 5 de febrero, 20 de noviembre desde República de Uruguay.
  • José María Pino Suárez, 5 de mayo, Tacuba.

Por lo anterior, te recomendamos usar vías alternas como como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión, Arcos de Belén o Paseo de la Reforma.

¿Dónde se podrá ver la transmisión EN VIVO?

SinEmbargo Al Aire realizará una cobertura especial este 5 de octubre desde las 10:00 horas, en la que se transmitirá el mensaje completo de la mandataria federal. Después habrá una mesa de análisis con las periodistas Dulce Olvera, Perla Vázquez, Meme Yamel y Sugeyry Romina Gándara.

El evento podrá verse también tanto por los canales oficiales de la Presidenta Sheinbaum como por el del Gobierno de México, así como en el Canal 14.

En YouTube, la cuenta oficiales son estas: @ClaudiaSheinbaumP y @gobiernodemexico

En X: @Claudiashein y @GobiernoMX.

¿Qué recomendaciones para asistir?

Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes durante el evento, te ofrecemos las siguientes recomendaciones:

  •  Es fundamental que usted y su grupo acuerden de antemano un punto de encuentro por si alguien se llega a extraviar.
  • Por seguridad, no está permitido el ingreso con objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas o mascotas.
  • Recuerde hidratarse con frecuencia y aplicar bloqueador solar para protegerse de los rayos UV.
  • Si asiste con niños o adultos mayores, manténgalos siempre bajo su cuidado y supervisión.
  • Por favor, mantenga despejadas las zonas de circulación y las rutas de evacuación.
  • En una situación de emergencia, siga en todo momento las instrucciones del personal autorizado del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cómo ha sido el primer año del Gobierno de Sheinbaum?

La Presidenta Sheinbaum arrancó su sexenio con la gran apuesta de la Cuarta Transformación: la Reforma Judicial, considerada la principal victoria política de la 4T, hasta ahora. Pero además, en su propia gestión al frente del Ejecutivo Federal ha promovido reformas constitucionales y leyes de gran calado, como la de Telecomunicaciones y la del Fondo de Bienestar de Pensiones, enfocada en mejorar las pensiones, ampliar la seguridad y fortalecer la prevención; así como la Ley de Seguridad Nacional, que ha dado mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Omar García Harfuch, para la investigación y persecución de bandas delincuenciales.

En su primer año, la Presidenta no sólo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, sino que lo ha elevado por encima de sus antecesores. Con una aprobación de 78 por ciento, la primera mujer Presidenta de México supera el registro que obtuvo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año (72 por ciento) y se posiciona como la mandataria mejor evaluada desde el 2000.

-Con información de Sugery Romina Gándara.

