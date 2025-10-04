Autoridades aseguran combustible ilícito en NL y precursores químicos en Durango

La SSPC golpeó el día de hoy la estructura operativa de grupos criminales en el norte del país; 76 mil litros de combustible ilegal decomisados en Nuevo León, y el desmantelamiento de presuntos narcolaboratorios en Durango.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron hoy en Nuevo León un tractocamión que transportaba 76 mil litros de combustible cuyo conductor fue detenido al no acreditar la procedencia legal del hidrocarburo. Asimismo, en Durango, se realizó una serie de cateos que llevó al decomiso de precursores químicos para la elaboración de drogas.

Sobre lo ocurrido en Nuevo León, de acuerdo con la información oficial dada a conocer por la SSPC, agentes de seguridad ubicaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques "en el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey-Reynosa, en el municipio General Bravo", al cual le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad.

Tras la inspección, el operador del vehículo fue detenido por los agentes de seguridad cuando éste no presentó documentación alguna para corroborar la legalidad del hidrocarburo transportado.

En #NuevoLeón, detienen a una persona y aseguran tractocamión con 76 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. https://t.co/rcgLmzp9rN pic.twitter.com/P2bpSax1gj — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 4, 2025

Las autoridades actuaron conforme a lo establecido al informar al detenido "sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica", indicó el comunicado oficial.

Esta acción fue ejecutada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); la Secretaría de Marina (Semar); la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Autoridades desmantelan narcolaboratorios en Durango

Por otro lado, en Durango se cumplimentaron órdenes de cateo para revisar tres bodegas y naves industriales que presuntamente eran utilizadas para almacenar y fabricar drogas sintéticas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), gracias a las labores de inteligencia y campo fue posible ubicar las tres bodegas y naves industriales. Con los datos de prueba recabados, un Juez de control otorgó los mandamientos judiciales que permitieron el ingreso a los predios.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en este operativo "se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de dos mil costales con una sustancia granulada y una pipa con siete mil litros de hidrocarburo".

El diario Ríodoce detalló que fueron asegurados 200 tambos con solvente, ácido clorhídrico y thinner, más de dos mil costales con sustancia granulada, diez costales gigantes con precursor químico, 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, 25 paquetes con mariguana, así como una pipa con alrededor de siete mil de hidrocarburo de “aparente procedencia ilícita”.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la FGR, en coordinación con Defensa, la Secretaría de Marina, la GN, y la SSPC, informó el secretario Omar García Harfuch en su cuenta de X.