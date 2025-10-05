Cierre del zoológico "La Pastora" fue un acto politizado de Profepa: Parque Fundidora

En semanas recientes se hizo viral en redes sociales el caso de la osa "Mina" que vivía en condiciones de abandono dentro de dicho parque, lo que propició el cierre temporal de "La Pastora".

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, señaló el día de ayer que la clausura del zoológico "La Pastora", por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responde a un "acto politizado irregular y sin fundamento".

En un video publicado en sus redes sociales Bichara lamentó lo sucedido en el zoológico al señalar que "la clausura estuvo mal, fue un acto politizado, irregular y sin fundamento [...] ¿Cómo es posible que a las 2 ya tenían todos los comunicados, todo listo, todos los resultados, de algo que hasta las cuatro se firmó y está documentado las actas?", cuestionó.

Bichara anunció acciones legales contra la medida de la Profepa por considerar que la medida responde a una supuesta politización del caso. En ese sentido, adelantó que el área jurídica y administrativa del Parque Fundidora interpondrá los recursos legales a partir de este sábado ante las autoridades correspondientes para determinar que la acción estuvo mal y reabrir lo antes posible el zoológico.

El presidente del Parque Fundidora anunció también que se suspenderá la recepción de nuevos ejemplares silvestres mientras se revisa la situación legal del zoológico.

“También el Consejo ha decidido suspender toda recepción de animales, y recordamos a Profepa que tenemos 91 animales en resguardo […] además de los 500 animales que 'La Pastora' tiene como patrimonio propio”, puntualizó.

Bichara sostuvo que el caso de la osa "Mina" fue “un hecho aislado” y que el Gobierno del Estado de Nuevo León había colaborado con la Profepa para garantizar su bienestar; sin embargo, afirmó que la relación con la dependencia no fue la mejor.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó ayer que realizó la clausura temporal total del zoológico “La Pastora”, debido al maltrato contra "Mina".

La dependencia indicó que las irregularidades en el manejo de fauna y el grave deterioro de salud de la osa propiciaron este cierre temporal hasta que se defina la situación legal de este establecimiento.