La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

Misael "N", alias "El Chino", señalado como el presunto homicida de un mando policial de la SSC-CdMx, fue detenido por agentes de la FGJEM. El crimen ocurrió el pasado 30 de septiembre en el municipio de Chalco.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

La dependencia informó en su cuenta de X que "elementos de la Fiscalía detuvieron a Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", por su probable participación en el homicidio de un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el pasado 30 de septiembre en Chalco. El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles".

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles de la detención ni referencias de Misael "N". La dependencia tampoco aportó datos del hombre aprehendido, como su edad y su lugar de residencia, ni dio mayor detalle de la indagatoria. La hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque se debió al robo de la motocicleta.

Las autoridades se limitaron a informar que “continúa con la investigación para ubicar y detener al otro partícipe en los hechos”.

El jefe policiaco fue abatido el pasado 30 de septiembre tras resistirse a un asalto, cuando dos sujetos intentaron despojarlo de su motocicleta al salir de una tienda departamental ubicada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Durante el altercado los agresores le exigieron entregar la moto; sin embargo, se resistió y fue atacado a balazos junto con su esposa quien salió con vida, pero herida de bala en el cuello. A raíz de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y diagnosticaron sin signos vitales al mando policial, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital para recibir atención médica inmediata, donde se reporta estable.

El pasado 1 de octubre, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, lamentó el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro. El funcionario precisó que la institución brinda apoyo legal, médico y de recursos humanos a la familia.