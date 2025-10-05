La Profeco alerta por fallo en autos Honda y Acura. ¿Cuál y qué hacer? Detalles aquí

Si conduces un Honda o un Acura, asegúrate de que tu unidad no esté dañada; la Profeco emite alerta para más de mil 300 unidades con posibles fallas.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para las y los conductores de Honda y Acura. ¿Manejas alguno de estos vehículos? Si es el caso, aquí te decimos por qué debes tener precaución y acudir lo antes posible a la revisión de tu auto.

A través de un comunicado, la Profeco informó que, junto a Honda, se hizo un llamado a revisión de más de mil 300 autos de distintos modelos, pues se detectó la falla de un circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que deriva en el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, indicando incorrectamente que el sistema está activado, lo que genera confusión y mal funcionamiento.

#BoletínDePrensa Profeco alerta por fallo en mil 375 vehículos Honda y Acura. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa sobre una alerta que aplica para mil 375 vehículos de cinco modelos de las marcas #Honda y #Acura, correspondientes a los años 2020, 2021 y… pic.twitter.com/IgMPTcJLni — Profeco (@Profeco) October 4, 2025

A continuación, te explicamos cuáles son los modelos afectados y cómo se solucionará la situación.

¿Cuáles son los modelos afectados?

Según lo dado a conocer por la dependencia, los modelos en que se detectó el fallo son los siguientes:

Honda Pilot año 2021.

Honda Odyssey año 2021.

Acura RDX año 2021.

Acura MDX año 2020-2022.

Acura TLX año 2021.

Para atender el desperfecto, la empresa inspeccionará y en caso necesario corregirá el sensor.

¿Qué hacer si tu vehículo presenta la falla?

Honda de México indicó que dará aviso a las y los propietarios de los vehículos afectados, mediante correo electrónico o de manera telefónica, para que acudan al distribuidor autorizado de automóviles Honda o Acura más cercano a su domicilio para programar una cita.

Para que las y los usuarios puedan ponerse en contacto, la automotriz dispuso como medios de contacto los sitios electrónicos http://www.honda.mx/autos y http://www.honda.mx/acura; las ligas directas https://www.honda.mx/recall?section=autos y https://www.honda.mx/recall?section=acura, así como la liga a los distribuidores autorizados de automóviles Honda http://www.honda.mx/contacto.php.

Por su parte, la Profeco indicó que, en caso de haber hecho un cambio de propietario, el dueño o la dueña original del automóvil podrá proporcionar los datos de contacto de las y los dueños actuales al teléfono 800 368 8500 o a través de la página web http://www.honda.mx/.

De acuerdo con la dependencia, hasta el 30 de julio pasado, Honda de México no había recibido reporte o información de daños derivados del llamado a revisión.

