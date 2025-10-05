Protestas contra ICE estallan en LA y Chicago, donde Trump planea enviar 300 soldados

La Opinión

04/10/2025 - 9:27 pm

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago

Artículos relacionados

Una nueva oleada de protestas contra el ICE y las políticas migratorias de Trump se llevó a cabo en Los Ángeles; en Chicago, donde el republicano amagó con enviar 300 soldados, también hubo manifestaciones.

Por Araceli Martínez Ortega y María Ortiz

Los Ángeles, 4 de octubre (La Opinión).- Desde el puente de la calle Sexta y al grito de "sí se puede", cientos de angelinos marcharon hacia el centro de Los Ángeles este 4 de octubre para exigir un alto a las redadas migratorias y al odio desatado por la Administración Trump. A su vez, otra ola de protestas se registró en Chicago, Illinois, a donde el Presidente de Estados Unidos amagó con enviar a 300 elementos de la Guardia Nacional.

“Queremos decirle a este Presidente corrupto, a este Presidente cruel, a este Presidente caótico, que somos muy poderosos. Somos el pueblo de los Estados Unidos y vamos a proteger a nuestras comunidades y a mantener unidas a nuestras familias”, clamó Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Explicó que la marcha del 4 de octubre, tiene que ver con que, a partir del 1 de octubre, hay una inversión federal de 170 mil millones para detener a más migrantes y llevar a cabo más persecución de la comunidad.

“Sentimos que es muy importante denunciar lo que está pasando en el país, primero quitando los fondos a programas para la comunidad en educación y cuidado médico, mientras que se le asignan más recursos al Departamento de Seguridad Interna para que siga con su cacería de migrantes”.

Subrayó que tenemos a un Presidente que ha destruido familias y su porvenir.

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
Los trabajadores sindicalizados salen a marchar en apoyo a los inmigrantes asediados por la Administración Trump. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

“Lo miramos cada día peor y peor, y más cercano a un dictador que está negando los derechos constitucionales a todos, no nada más a los migrantes sino a los ciudadanos”.

Así que la marcha, dijo, es para denunciar públicamente lo que está pasando, y evitar que se normalice esta situación.

“A nuestra gente le digo que la protección está en la comunidad, y les pido que no se aíslen, busquen a su parroquia, su sindicato, su organización promigrante. Este es un momento en el que tenemos que defendernos unos a los otros. Es muy natural tener miedo, pero es lo que quieren. Nos quieren tener aterrorizados, y está bien ser cautelosos pero también asegurar que nos unamos en comunidad, porque eso es lo que nos va a salvar”.

Llamado a no tener miedo

El presidente de SEIU-USWW, David Huerta, quien en junio pasado fue encarcelado varios días cuando intentó evitar que los agentes de migración se llevaran detenida a una mujer inmigrante en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, dijo que quiere decirle al pueblo que no tengan miedo y que deben seguir luchando.

“Nosotros tenemos que luchar hombro a hombro, protegernos y mandar al mensaje de rechazo a la agenda del Presidente Trump”.

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
La marcha del 4 de octubre contra las redadas del ICE sale del puente de la calle 6 en Los Ángeles. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

Huerta dijo que la mano de obra del migrante es esencial, por lo que llamó a mantener la unidad y protegernos entre nosotros.

“Hoy el mensaje que queremos mandar es que no tengan miedo, cuando estamos unidos, estamos más protegidos”.

No los van a intimidar

Martha Arévalo, directora de la organización CARECEN en Los Ángeles, dijo que esta semana es el inicio de un nuevo año fiscal y un nuevo presupuesto federal.

“Es un momento aterrador, y somos testigos de las enormes amenazas a nuestra democracia, la corrupción rampante y la anarquía en todos los niveles de Gobierno”.

Recordó que la Corte Suprema falló a favor de la Administración Trump, una vez más, contra los migrantes venezolanos y haitianos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
La marcha del 4 de octubre contra las redadas del ICE sale del puente de la calle 6 en Los Ángeles. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

“Esta decisión pone a 600 mil personas en riesgo inmediato de deportación y a sus familias de ser separadas”.

Advirtió que no se quedarán callados ni se dejarán intimidar.

“Vamos a luchar por que se restablezcan las protecciones para los venezolanos y haitianos, y estamos aquí para exigir el fin de los ataques del gobierno federal, las constantes separaciones familiares y la horrible discriminación racial contra las personas de color durante estas redadas”.

Arévalo llamó a no perder la esperanza, y a levantarse y luchar, porque juntos y unidos, “defenderemos a nuestras familias y a nuestro país”.

Compromiso de trabajo

María Miranda, vicepresidente del sindicato de maestros UTLA, dijo que la violencia de la Administración actual ha afectado de manera negativa a estudiantes, educadores y comunidades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
Los manifestantes llevan diversos carteles contra la deportación masiva. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

“Nuestros estudiantes no están bien. Nuestros educadores no están bien. Y las familias actualmente detenidas definitivamente no están bien”.

Dijo que los maestros se quedan mirando sus escritorios vacíos y se preguntan si esos niños regresarán alguna vez.

“Nuestros consejeros han tenido que mantener conversaciones imposibles, aterrorizados por la desaparición de los estudiantes, y nuestro personal de apoyo ha trabajado incansablemente para intervenir cuando una familia se ve destrozada, asegurándose de que los niños tengan comida, estabilidad y cuidado”.

Sostuvo que esta situación es traumática y no pueden imaginar el impacto para toda la vida que tendrá en los estudiantes.

“La violencia y las redadas tienen que parar. Solo podemos detenerlas si nos mantenemos unidos contra este odio”.

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
Trabajadores de la costura salen a marchar contra las redadas migratorias el 4 de octubre en Los Ángeles. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

Trajo a la memoria como en febrero de este año, cuando la administración Trump anunció su maquinaria de deportación masiva, los estudiantes de Los Ángeles salieron a protestar.

“La UTLA se compromete a continuar su trabajo por la justicia migratoria a través de nuestra demanda por el bien común. Nos comprometemos a trabajar con el distrito para brindar más recursos y protección a nuestros educadores, estudiantes y familias. Debemos ser fuertes y firmes y decir: educación, no deportación”.

Frente al terror la unión

Mark De León, líder juvenil del Garment Work Center dijo que todos los días mira a muchos costureros con miedo de ser secuestrados en las redadas de migración en Los Ángeles mientras que las marcas de ropa les roban sus salarios.

“Los trabajadores de la costura son blanco de la campaña de Trump por su color de piel y su estatus migratorio”.

Ahondó que su comunidad tiene miedo de ir a trabajar, de ir a la Iglesia y salir a la calle, y vivir libremente en donde consideran su hogar.

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
Marú Galván, miembro activa de CHIRLA se une a la marcha del 4 de octubre. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

“Como niño, no debería preocuparme de que alguien de mi comunidad o de mi familia sea secuestrado por hombres con máscara”.

Dijo que estos ataques deben terminar, por lo que seguirán luchando y organizándose para poner fin a las redadas.

Y a puro pulmón gritó a la multitud reunida: “Pueblo unido, jamás será vencido”.

Los manifestantes, mayormente trabajadores sindicalizados del SEIU-USWW que son conserjes, oficiales de seguridad, empleados de estadios y de aeropuertos en Los Ángeles marcharon una milla y media portando pancartas y mantas con la exigencia de ciudadanía y de repudio a las acciones de la Administración Trump contra los inmigrantes.

Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago

En Chicago también se registraron protestas en contra de las políticas antimigratorias de Trump, quien planea el envío de 300 soldados al estado de Illinois, según reveló el Gobernador de la entidad, J. B. Pritzkler.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el Departamento de Guerra le había dado un ultimátum para convocar a las tropas o, de lo contrario, lo haría el propio Gobierno federal.

"Es absolutamente escandaloso y antiestadounidense exigir a un Gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad", señaló Pritzkler, quien advirtió que "la Administración Trump pretende federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois".

"Sacarán a los estadounidenses trabajadores de sus trabajos habituales y de sus familias para participar en una actuación fabricada -- no en un esfuerzo serio por proteger la seguridad pública. Para Donald Trump, esto nunca se ha tratado de seguridad. Se trata de control", añadió.

El Gobernador afirmó de manera contundente que no llamaría a la Guardia Nacional para "promover los actos de agresión de Trump contra" el pueblo estadounidense y dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para cuidar de sus vecinos, "defender la Constitución y defender el estado de derecho".

Agentes disparan a mujer en manifestación

Por otra parte, en el mismo estado de Illinois, agentes federales dispararon contra una mujer después de que esta embistiera un vehículo policial en Chicago, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la escalada de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reprimir los disturbios en ciudades lideradas por los demócratas.

Al menos 10 vehículos embistieron y acorralaron a los agentes, según informó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una publicación en X.

“Los agentes no pudieron mover sus vehículos y salieron del coche. Uno de los conductores que embistió el vehículo policial portaba un arma semiautomática”, declaró McLaughlin en su publicación. “Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas y disparar a la defensiva contra una ciudadana estadounidense armada que se dirigió al hospital para recibir atención médica”.

La mujer armada fue nombrada recientemente en un boletín de inteligencia la semana pasada “por divulgar información personal a agentes y publicar información en línea”, declaró McLaughlin. La mujer no ha sido identificada y su estado de salud se desconoce el sábado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el envío de más agentes de operaciones especiales al lugar del incidente tras el tiroteo.

“Hoy en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas del orden fueron atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos, incluyendo un atacante con un arma semiautomática. Estoy desplegando más agentes de operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si ven a un agente del orden hoy, denle las gracias”, publicó Noem en X.

En una serie de otros eventos caóticos, el sábado agentes federales dispararon irritantes químicos contra más de 100 manifestantes que protestaban contra las operaciones policiales en Brighton Park, un barrio del suroeste de Chicago.

Videos publicados en redes sociales mostraron a agentes arrojando gases lacrimógenos contra manifestantes y a otros haciéndolo cerca de una escuela.

En respuesta a los incidentes en Chicago, el FBI dijo que esa agencia y sus socios federales “continuarán presentando cargos agresivamente e investigando la violencia contra oficiales, la obstrucción de la justicia y la destrucción de propiedad federal”.

Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional en Illinois y en Oregon, para reprimir las protestas y la delincuencia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Primer año de Claudia Sheinbaum

"Sin duda, hasta ahora, la mayor reforma constitucional del primer año de Sheinbaum es la del Poder...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
1

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

2

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

3

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
4

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

¿Qué hacer el fin de semana?
5

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

6

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Pan de muerto
7

¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

8

CLOSE UP ¬ Hizo viable MAGA, dio a Trump una Presidencia imperial. ¿Quién es Vought?

La FGJEM detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la SSC-CdMx.
9

La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

FGE detiene a estudiante que amenazó a la BUAP de Puebla... y también es "incel".
11

Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

Vinculados a proceso caso Paloma Nicole
12

Madre y padrastro de Paloma Nicole son vinculados a proceso; seguirán en prisión

13

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
14

#PuntosyComas ¬ El Tribunal de Disciplina Judicial estará a prueba con tres casos

15

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Semar informó que el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia oficial de zarpe del Buque Escuela "Cuauhtémoc" en Hudson River Park, Nueva York.
1

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" vuelve a zarpar tras ceremonia solemne en Nueva York

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para las y los conductores de Honda y Acura.
2

La Profeco alerta por fallo en autos Honda y Acura. ¿Cuál y qué hacer? Detalles aquí

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
3

Protestas contra ICE estallan en LA y Chicago, donde Trump planea enviar 300 soldados

4

CLOSE UP ¬ Hizo viable MAGA, dio a Trump una Presidencia imperial. ¿Quién es Vought?

La FGJEM detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la SSC-CdMx.
5

La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

Bernardo Bichara, presidente del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, señaló el día de ayer que la clausura del zoológico "La Pastora" es un acto politizado.
6

Cierre del zoológico "La Pastora" fue un acto politizado de Profepa: Parque Fundidora

Armando Corona Arvizu, Diputado de Morena, propone penas de seis años de cárcel para aquellos creadores de memes que vulneren la dignidad en redes sociales.
7

Diputado propone dar cárcel a quien haga y difunda memes o stickers ridiculizantes

8

¿A qué hora y dónde ver el festejo del primer año de Sheinbaum en el Zócalo?

La SRE afirma que México busca garantizar la integridad física de los seis connacionales detenidos en Israel
9

México busca asegurar la integridad física de connacionales detenidos en Israel: SRE

Vinculados a proceso caso Paloma Nicole
10

Madre y padrastro de Paloma Nicole son vinculados a proceso; seguirán en prisión

11

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Detienen en Tabasco a "El Coyote", presunto líder de un brazo armado de La Barredora
12

"El Coyote", presunto líder de brazo armado de La Barredora, es detenido en Tabasco