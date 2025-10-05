Protestas contra ICE estallan en LA y Chicago, donde Trump planea enviar 300 soldados

Una nueva oleada de protestas contra el ICE y las políticas migratorias de Trump se llevó a cabo en Los Ángeles; en Chicago, donde el republicano amagó con enviar 300 soldados, también hubo manifestaciones.

Por Araceli Martínez Ortega y María Ortiz

Los Ángeles, 4 de octubre (La Opinión).- Desde el puente de la calle Sexta y al grito de "sí se puede", cientos de angelinos marcharon hacia el centro de Los Ángeles este 4 de octubre para exigir un alto a las redadas migratorias y al odio desatado por la Administración Trump. A su vez, otra ola de protestas se registró en Chicago, Illinois, a donde el Presidente de Estados Unidos amagó con enviar a 300 elementos de la Guardia Nacional.

“Queremos decirle a este Presidente corrupto, a este Presidente cruel, a este Presidente caótico, que somos muy poderosos. Somos el pueblo de los Estados Unidos y vamos a proteger a nuestras comunidades y a mantener unidas a nuestras familias”, clamó Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Explicó que la marcha del 4 de octubre, tiene que ver con que, a partir del 1 de octubre, hay una inversión federal de 170 mil millones para detener a más migrantes y llevar a cabo más persecución de la comunidad.

“Sentimos que es muy importante denunciar lo que está pasando en el país, primero quitando los fondos a programas para la comunidad en educación y cuidado médico, mientras que se le asignan más recursos al Departamento de Seguridad Interna para que siga con su cacería de migrantes”.

Subrayó que tenemos a un Presidente que ha destruido familias y su porvenir.

“Lo miramos cada día peor y peor, y más cercano a un dictador que está negando los derechos constitucionales a todos, no nada más a los migrantes sino a los ciudadanos”.

Así que la marcha, dijo, es para denunciar públicamente lo que está pasando, y evitar que se normalice esta situación.

“A nuestra gente le digo que la protección está en la comunidad, y les pido que no se aíslen, busquen a su parroquia, su sindicato, su organización promigrante. Este es un momento en el que tenemos que defendernos unos a los otros. Es muy natural tener miedo, pero es lo que quieren. Nos quieren tener aterrorizados, y está bien ser cautelosos pero también asegurar que nos unamos en comunidad, porque eso es lo que nos va a salvar”.

Llamado a no tener miedo

El presidente de SEIU-USWW, David Huerta, quien en junio pasado fue encarcelado varios días cuando intentó evitar que los agentes de migración se llevaran detenida a una mujer inmigrante en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, dijo que quiere decirle al pueblo que no tengan miedo y que deben seguir luchando.

“Nosotros tenemos que luchar hombro a hombro, protegernos y mandar al mensaje de rechazo a la agenda del Presidente Trump”.

Huerta dijo que la mano de obra del migrante es esencial, por lo que llamó a mantener la unidad y protegernos entre nosotros.

“Hoy el mensaje que queremos mandar es que no tengan miedo, cuando estamos unidos, estamos más protegidos”.

No los van a intimidar

Martha Arévalo, directora de la organización CARECEN en Los Ángeles, dijo que esta semana es el inicio de un nuevo año fiscal y un nuevo presupuesto federal.

“Es un momento aterrador, y somos testigos de las enormes amenazas a nuestra democracia, la corrupción rampante y la anarquía en todos los niveles de Gobierno”.

Recordó que la Corte Suprema falló a favor de la Administración Trump, una vez más, contra los migrantes venezolanos y haitianos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Esta decisión pone a 600 mil personas en riesgo inmediato de deportación y a sus familias de ser separadas”.

Advirtió que no se quedarán callados ni se dejarán intimidar.

“Vamos a luchar por que se restablezcan las protecciones para los venezolanos y haitianos, y estamos aquí para exigir el fin de los ataques del gobierno federal, las constantes separaciones familiares y la horrible discriminación racial contra las personas de color durante estas redadas”.

Arévalo llamó a no perder la esperanza, y a levantarse y luchar, porque juntos y unidos, “defenderemos a nuestras familias y a nuestro país”.

Compromiso de trabajo

María Miranda, vicepresidente del sindicato de maestros UTLA, dijo que la violencia de la Administración actual ha afectado de manera negativa a estudiantes, educadores y comunidades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Nuestros estudiantes no están bien. Nuestros educadores no están bien. Y las familias actualmente detenidas definitivamente no están bien”.

Dijo que los maestros se quedan mirando sus escritorios vacíos y se preguntan si esos niños regresarán alguna vez.

“Nuestros consejeros han tenido que mantener conversaciones imposibles, aterrorizados por la desaparición de los estudiantes, y nuestro personal de apoyo ha trabajado incansablemente para intervenir cuando una familia se ve destrozada, asegurándose de que los niños tengan comida, estabilidad y cuidado”.

Sostuvo que esta situación es traumática y no pueden imaginar el impacto para toda la vida que tendrá en los estudiantes.

“La violencia y las redadas tienen que parar. Solo podemos detenerlas si nos mantenemos unidos contra este odio”.

Trajo a la memoria como en febrero de este año, cuando la administración Trump anunció su maquinaria de deportación masiva, los estudiantes de Los Ángeles salieron a protestar.

“La UTLA se compromete a continuar su trabajo por la justicia migratoria a través de nuestra demanda por el bien común. Nos comprometemos a trabajar con el distrito para brindar más recursos y protección a nuestros educadores, estudiantes y familias. Debemos ser fuertes y firmes y decir: educación, no deportación”.

Frente al terror la unión

Mark De León, líder juvenil del Garment Work Center dijo que todos los días mira a muchos costureros con miedo de ser secuestrados en las redadas de migración en Los Ángeles mientras que las marcas de ropa les roban sus salarios.

“Los trabajadores de la costura son blanco de la campaña de Trump por su color de piel y su estatus migratorio”.

Ahondó que su comunidad tiene miedo de ir a trabajar, de ir a la Iglesia y salir a la calle, y vivir libremente en donde consideran su hogar.

“Como niño, no debería preocuparme de que alguien de mi comunidad o de mi familia sea secuestrado por hombres con máscara”.

Dijo que estos ataques deben terminar, por lo que seguirán luchando y organizándose para poner fin a las redadas.

Y a puro pulmón gritó a la multitud reunida: “Pueblo unido, jamás será vencido”.

Los manifestantes, mayormente trabajadores sindicalizados del SEIU-USWW que son conserjes, oficiales de seguridad, empleados de estadios y de aeropuertos en Los Ángeles marcharon una milla y media portando pancartas y mantas con la exigencia de ciudadanía y de repudio a las acciones de la Administración Trump contra los inmigrantes.

Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago

En Chicago también se registraron protestas en contra de las políticas antimigratorias de Trump, quien planea el envío de 300 soldados al estado de Illinois, según reveló el Gobernador de la entidad, J. B. Pritzkler.

This morning, the Trump Administration’s Department of War gave me an ultimatum: call up your troops, or we will. It is absolutely outrageous and un-American to demand a Governor send military troops within our own borders and against our will. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 4, 2025

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que el Departamento de Guerra le había dado un ultimátum para convocar a las tropas o, de lo contrario, lo haría el propio Gobierno federal.

"Es absolutamente escandaloso y antiestadounidense exigir a un Gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad", señaló Pritzkler, quien advirtió que "la Administración Trump pretende federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois".

"Sacarán a los estadounidenses trabajadores de sus trabajos habituales y de sus familias para participar en una actuación fabricada -- no en un esfuerzo serio por proteger la seguridad pública. Para Donald Trump, esto nunca se ha tratado de seguridad. Se trata de control", añadió.

El Gobernador afirmó de manera contundente que no llamaría a la Guardia Nacional para "promover los actos de agresión de Trump contra" el pueblo estadounidense y dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para cuidar de sus vecinos, "defender la Constitución y defender el estado de derecho".

Agentes disparan a mujer en manifestación

Por otra parte, en el mismo estado de Illinois, agentes federales dispararon contra una mujer después de que esta embistiera un vehículo policial en Chicago, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la escalada de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reprimir los disturbios en ciudades lideradas por los demócratas.

ICE is shooting people in a Home Depot parking lot in Chicago! Look at the vehicles they pulled up in and it literally says police on it! This is to instill fear in the lives of those in Chicago no matter what color you are! pic.twitter.com/vbWr7ouPdd — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) October 5, 2025

Al menos 10 vehículos embistieron y acorralaron a los agentes, según informó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una publicación en X.

“Los agentes no pudieron mover sus vehículos y salieron del coche. Uno de los conductores que embistió el vehículo policial portaba un arma semiautomática”, declaró McLaughlin en su publicación. “Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas y disparar a la defensiva contra una ciudadana estadounidense armada que se dirigió al hospital para recibir atención médica”.

La mujer armada fue nombrada recientemente en un boletín de inteligencia la semana pasada “por divulgar información personal a agentes y publicar información en línea”, declaró McLaughlin. La mujer no ha sido identificada y su estado de salud se desconoce el sábado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el envío de más agentes de operaciones especiales al lugar del incidente tras el tiroteo.

“Hoy en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas del orden fueron atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos, incluyendo un atacante con un arma semiautomática. Estoy desplegando más agentes de operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino. Si ven a un agente del orden hoy, denle las gracias”, publicó Noem en X.

Today in Chicago, members of our brave law enforcement were attacked—rammed and boxed in by ten vehicles, including an attacker with a semi-automatic weapon. I am deploying more special operations to control the scene. Reinforcements are on their way. If you see a law… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 4, 2025

En una serie de otros eventos caóticos, el sábado agentes federales dispararon irritantes químicos contra más de 100 manifestantes que protestaban contra las operaciones policiales en Brighton Park, un barrio del suroeste de Chicago.

Videos publicados en redes sociales mostraron a agentes arrojando gases lacrimógenos contra manifestantes y a otros haciéndolo cerca de una escuela.

En respuesta a los incidentes en Chicago, el FBI dijo que esa agencia y sus socios federales “continuarán presentando cargos agresivamente e investigando la violencia contra oficiales, la obstrucción de la justicia y la destrucción de propiedad federal”.

Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional en Illinois y en Oregon, para reprimir las protestas y la delincuencia.

