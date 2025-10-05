El Buque Escuela "Cuauhtémoc" vuelve a zarpar tras ceremonia solemne en Nueva York

La Marina anunció en un comunicado la solemnidad con la que el Buque Escuela retomará el surco marino; la institución indicó que el "Embajador y Caballero de los mares" inicia el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”; esto con motivo de las honras conmemorativas de la patria independiente.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que hoy se llevó a cabo la ceremonia oficial de zarpe del Buque Escuela "Cuauhtémoc" frente al muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York, con la finalidad de retomar sus actividades marítimas y las labores de formación profesional de marinas y marinos mexicanos. Esto, luego del accidente que sufrió en mayo en Brooklyn.

El acto estuvo presidido por el Oficial Mayor de Marina, Almirante Francisco Guillermo Escamilla Cazares, en representación del Almirante Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.

El Almirante estuvo acompañado por la Representante permanente alterna en la Misión Permanente de México ante la ONU, la Embajadora Alicia Buenrostro; el Agregado de México en las Naciones Unidas, Vicealmirante Javier Araiza Urrutia; el Agregado Naval de México en Estados Unidos, el Capitán Marco Antonio Fuentes Lovatón; el Comandante del BE-01 Cuauhtémoc, Capitán de Navío Víctor Hugo Molina Pérez; el Cónsul General de México en Nueva York, Licenciado Marcos Agusto Bucio Mújica y el Segundo Comandante del BE- 01 Cuauhtémoc, Capitán de Navío José Fernando Meixueiro de los Santos.

#AlMomento Las velas están por desplegarse para que el mensaje de paz y buena voluntad navegue nuevamente. ⚓ Con el viento a favor y el corazón firme, el Buque Escuela #VeleroCuauhtémoc zarpa del muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York, retomando su Crucero de Instrucción… pic.twitter.com/UCe7Igpnm2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 4, 2025

Las actividades del Buque Escuela Cuauhtémoc están enmarcadas en la continuación de la formación profesional de los marinos; por ello, se anunció que el zarpe estará integrado por la labor de seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes, 66 clases y marinería.

Durante el evento, el Almirante Escamilla Cazares exhortó "a la tripulación a seguir formando a los futuros oficiales de la Armada de México, llevando el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares del mundo".

En la ceremonia no pudieron quedar de lado las alusiones al incidente del pasado 17 de mayo, día en que el "Cuauhtémoc" golpeó con uno de sus mástiles una parte baja del interior del puente de Brooklyn y que dejó un saldo de dos de sus tripulantes fallecidos: América Yamileth Sánchez y Adal Jair Marcos.

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, símbolo de la formación naval mexicana y embajador de buena voluntad en los mares del mundo, continúa avanzando en sus Pruebas de Aceptación en la Mar, donde: ⚓️ Se verifica el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en… pic.twitter.com/YcugbkmA0n — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 18, 2025

“Todos los buques, cualquiera que sea su misión enfrentan riesgos en puerto y en la mar. Los marinos a lo largo de la historia han enfrenado tormentas, guerras y accidentes; su preparación profesional les permite sortearlas bravíamente con el fin de recuperar la operatividad de sus buques lo antes posible”, mencionó al respecto el Almirante Escamilla Cazares.

Asimismo, refirió que, “el velero retomará su itinerario visitando los puertos mexicanos de Cozumel, Progreso y Veracruz. En este último, participará el 23 de noviembre de 2025, en las celebraciones del 200° Aniversario de la Consolidación de la Independencia en México”.

Por último, exhortó a la tripulación que zarpa en el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, Embajador y Caballero de los Mares, a poner en práctica su experiencia adquirida y a que sigan representando con dignidad, acierto y señorío a México en cualquier rincón del mundo.