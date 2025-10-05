Más de 100 mil protestan en Tel Aviv; exigen un acuerdo para la liberación de rehenes

El clamor por poner fin a la guerra de Israel en Gaza se levanta cada día con más fuerza; el día de hoy 100 mil personas exigieron al Gobierno del Primer Ministro, Benajim Netanyahu, cesar las operaciones militares para que vuelvan los rehenes y se detenga esta "guerra injusta".

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) .- Más de 100 mil personas salieron este sábado a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en el enclave palestino mediante un acuerdo.

"No tenemos el privilegio de descansar. Las protestas son importantes", declaró frente a los manifestantes el antiguo rehén Gadi Mozes, de 80 años, entregado por las milicias gazatíes en enero en el marco del último acuerdo de alto el fuego. "Salid a la calle en cualquier sitio en el que estéis en el que podáis tener influencia", añadió.

Mozes afirmó que por primera vez desde su liberación tiene esperanzas de un acuerdo. "Si las dos partes aceptan los dictados del Presidente [Donald] Trump será el momento de un alto el fuego y de centrarse en la vuelta de todos los rehenes y en poner fin a la guerra", argumentó en declaraciones recogidas por el diario "The Times of Israel".

Otro de los participantes, Yotam Kipnis, quien perdió a sus padres en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, defendió también el acuerdo. "Nada me los devolverá, pero aún hay mucho que se puede salvar. Si se puede, nuestro deber es salvarlo con un acuerdo", apuntó.

"Tiene que haber paz entre nosotros y los palestinos porque tiene que suceder. La única cuestión es cuánta [sangre] se derramará hasta que pase", añadió.

También asistió la copresidenta del grupo de izquierda israelí-palestino "Standing Together", Rula Daud. "Nosotros, los ciudadanos árabes palestinos de Israel, nos sumamos a la demanda del fin de la guerra no solo porque no creemos en el Gobierno, sino porque es una guerra injusta contra nuestro propio pueblo", señaló.

Una de las activistas que leyó los nombres de los rehenes aún retenidos, Mali Darwish, aseguró que es "optimista" y que "esta será la última vez que leeré los nombres" en las manifestaciones semanales de los sábados.