Una casa de terror que mezcla sustos, diversión y adrenalina para toda la familia

Antes de pasar a la casa, la experiencia cuenta con espacios que tienen de fondo elementos de M3GAN 2.0 o La Purga para tomar la foto del recuerdo.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Octubre es el mes de los sustos y para conmemorar los 15 años de pesadillas de Blumhouse, productora de películas como Paranormal Activity, Insidious y The Purge, entre otras; de la mano de Universal, llega una casa de terror que mezcla sustos, adrenalina y mucha diversión para todos los fans del cine de horror.

¿Cómo es la experiencia?

La experiencia inicia con la antesala de Blumhouse, un espacio diseñado para celebrar 15 años de pesadillas, donde los visitantes podrán adentrarse en el legado de las películas que han redefinido el género del terror con espacios para tomarse fotos dedicados a:

Black Phone 2: pasillos oscuros donde el teléfono negro vuelve a sonar con voces del más allá.

M3GAN 2.0: la muñeca tecnológica más inquietante, lista para sorprender con sus trucos digitales.

Five Nights at Freddy’s: animatrónicos que no se quedan quietos ni un minuto.

La Purga: el caos de la noche más temida… pero convertido en pura adrenalina.

Después de pasar por ese espacio donde hay unos fondos dedicados a las cintas, es momento de pasar a la casa de terror con sorpresas y momentos diseñados para mantener a los visitantes al filo de la adrenalina hasta el final del recorrido.

Es importante mencionar que la Casa de Terror tiene 5 niveles de sustos y puedes elegir en cuál pasar, esto permite que si alguien se espanta fácilmente, pueda vivir la experiencia en un nivel de sustos bajo y para quien resiste los sustos o gusta de espantarse, el nivel 5 puede ser algo ligero. El recorrido dentro de la casa se realiza de manera rápida.

Fechas, horarios y requisito de acceso

La casa estará abierta durante 5 fines de semana consecutivos: viernes, sábados y domingos del 3 de octubre al 3 de noviembre en un horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche con acceso por el estacionamiento cercano a la tienda Bella Pandita.

Para vivir esta experiencia será indispensable presentar un ticket de consumo en el Centro Comercial Encuentro Oceanía.

¿Dónde?

El Centro Comercial Encuentro Oceanía se ubica en Av. Oceanía 312, Col. Moctezuma, Venustiano Carranza, Ciudad de México. Este recorrido de terror inolvidable celebra lo mejor de Universal y Blumhouse.