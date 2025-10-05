Russell llega a cima de podio en GP de Singapur; McLaren gana título de constructores

Europa Press

05/10/2025 - 9:30 am

El piloto británico George Russell (Mercedes) consiguió la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1..

La F1 celebró que George Russell realizara "una actuación impresionante para lograr la victoria en el Gran Premio de Singapur" y que McLaren se llevara a casa el Campeonato de Constructores.

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- El piloto británico George Russell (Mercedes) consiguió este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a ganar la partida a los dos McLaren, que celebraron el título de constructores, para recortarles puntos en la lucha por el título, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó octavo y Carlos Sainz (Williams), décimo.

En el ocaso de Marina Bay, Russell celebraba su segunda victoria del curso y McLaren confirmaba su segundo título del Mundial de Constructores consecutivo, el décimo de su historia, aunque el protagonismo fue para una nueva defensa numantina de Verstappen ante los dos coches "papaya".

El tetracampeón del mundo se garantizó el segundo puesto tras sobrevivir a los ataques del británico Lando Norris (McLaren), que completó el podio por delante de su compañero de garaje y líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, al que superó en la salida.

Con su cuarta plaza, el oceánico acumula 336 puntos, 22 más que Norris (314), y a ambos les recorta "Mad Max" (273), a 63 de la cabeza. Con 237 unidades se queda Russell, todo a falta de seis Grandes Premios para el final.

Russell, poleman del sábado, defendió su puesto de privilegio ante Verstappen una vez apagados los semáforos en Marina Bay, mientras por detrás se desataba la lucha entre los dos McLaren. Norris se echó sobre su compañero Piastri y le ganó la posición, y el australiano se quejaba por radio. "Eso no ha sido muy 'espíritu de equipo'. ¿Estamos contentos con que Lando me haya echado fuera?", señalaba irónicamente.

Norris, con el endplate del alerón delantero roto, conseguía acercarse a Verstappen vuelta a vuelta -a pesar de golpear el muro durante la vuelta 14- y meterle presión y, por delante, Russell volaba y aumentaba su renta sobre el neerlandés.

El vigente campeón del mundo hizo su primera parada en la vuelta 20 tratando de defenderse de un posible undercut de Norris. Seis giros después pasó por garajes Russell para vestir el neumático duro y llegar hasta final de carrera, y en la vuelta 27 lo hizo Norris, que se negó a parar después de Piastri, como le habían pedido por radio.

En el siguiente giro entró el oceánico, con una malísima parada, pero todavía fue peor la de Alonso; 9,2 segundos tardaron sus mecánicos en ponerle las gomas medias, lo que hacía estallar al asturiano. "Si me hablas en cada vuelta, voy a desconectar la radio", dijo muy enfadado el bicampeón mundial, que había perdido dos posiciones.

A pesar de todo, Alonso pudo resarcirse en pista, donde adelantó en apenas ocho vueltas al francés Isack Hadjar (RB), el tailandés Alex Albon (Williams) y el británico Ollie Bearman (Haas) para situarse octavo.

Por delante, con Russell asegurando prácticamente su victoria, las cámaras se centraban en la lucha por la segunda posición y, quién sabe, por el campeonato. En la vuelta 54 de 62, Norris intentó adelantar por primera vez a Verstappen, que resistió protegiéndose por el interior, y por detrás se acercaba ya Piastri. Sin embargo, el holandés aguantó y cruzó segundo la meta.

Mientras, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que rodaba quinto, se quedó sin frenos y fue superado tanto por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) como por su compañero de equipo, el mongasco Charles Leclerc (Ferrari), y parecía quedarse también a merced de Alonso, que rodaba a más de 20 segundos del piloto inglés. Poco a poco, el asturiano fue recortando la distancia, pero no fue suficiente, quedándose a cuatro décimas finalmente.

Tras la bandera a cuadros, Dirección de Carrera anunció que Hamilton sería investigado por incumplir los límites de pista, lo que abre la posibilidad de que Alonso gane una posición. El "Top 10" lo completaron Bearman y Sainz, que logró sumar un punto.

