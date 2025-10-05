El exfutbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil

Redacción/SinEmbargo

05/10/2025 - 10:44 am

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.

A través de un comunicado publicado el sábado, la dependencia detalló que el arresto del exjugador fue ejecutado en el municipio de Zapopan por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades jaliscienses, el sujeto fue arrestado derivado de que se presentó una denuncia en su contra por supuestamente haber abusado de una menor de edad.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Jalisco, se determinó que, presuntamente, Omar Bravo habría abusado sexualmente de una adolescente varias ocasiones en los últimos meses, conducta que supuestamente habría cometido en el pasado.

Se espera que este domingo sea puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que determine su situación legal.

Finalmente, la Fiscalía de Jalisco refrendó su compromiso de llevar a cabo las investigaciones necesarias con el objetivo de lograr justicia para familiares de la víctima.

Omar Bravo fue delantero de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana durante su carrera. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro

Omar Bravo es un exjugador de futbol que se retiró en el año de 2018. Durante su carrera destacó como delantero de las Chivas de Guadalajara. Además, fue referente de la Selección Mexicana, con la que marcó un gol en el Mundial del 2006.

