Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

Tras ser detenido bajo acusaciones de abuso sexual infantil, un Juez dictó prisión preventiva al exfutbolista Omar Bravo.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El exfutbolista Omar Bravo, quien fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado, permanecerá en la cárcel luego de que un Juez le dictara prisión preventiva.

Durante la primera audiencia que se llevó a cabo este domingo, el Juez asignado al caso determinó que la aprehensión del acusado se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ley, además de que encontró razones suficientes para mantenerlo en prisión hasta el próximo 10 de octubre, cuando se le vinculará a proceso.

De acuerdo con reportes de la audiencia recogidos por medios de comunicación, durante ésta el exjugador de Chivas se abstuvo de declarar. Asimismo, su abogado tampoco ofreció ningún comentario a los reporteros que se dieron cita a las afueras del juzgado.

Mantenemos el firme compromiso con la justicia y la protección de las infancias y adolescencias de Jalisco.#EnJaliscoElQueLaHaceLaPaga Los detalles 👉🏼 https://t.co/vHVcaca8O1 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 5, 2025

La detención de Omar Bravo se dio a conocer la noche del sábado 4 de octubre. En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que el arresto del exjugador fue ejecutado en el municipio de Zapopan por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades jaliscienses, el sujeto fue arrestado derivado de que se presentó una denuncia en su contra por supuestamente haber abusado de una menor de edad.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Jalisco, se determinó que, presuntamente, Omar Bravo habría abusado sexualmente de una adolescente varias ocasiones en los últimos meses, conducta que supuestamente habría cometido en el pasado.

Se espera que este domingo sea puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que determine su situación legal.

Finalmente, la Fiscalía de Jalisco refrendó su compromiso de llevar a cabo las investigaciones necesarias con el objetivo de lograr justicia para familiares de la víctima.

Omar Bravo es un exjugador de futbol que se retiró en el año de 2018. Durante su carrera destacó como delantero de las Chivas de Guadalajara. Además, fue referente de la Selección Mexicana, con la que marcó un gol en el Mundial del 2006.