#EnVivo ¬ Miles vuelven al Zócalo para acompañar a la Presidenta en su Primer Informe
05/10/2025 - 10:12 am
Artículos relacionados
Este domingo 5 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum cerrará su gira e rendición de cuentas con un infurne ate miles de personas en el Zócalo de la CdMx.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo),.- Miles de personas se dieron cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para escuchar el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su Primer Informe de Gobierno.
Este 5 de octubre la Jefa del Ejecutivo realizará el cierre de su gira de rendición de cuentas, durante la que recorrió todas las entidades del país, con un evento masivo en la Plaza de la Constitución, el cual inicia alrededor de las 11:00 horas.
Redacción/SinEmbargo
Lo dice el reportero
+ Sección
Opinión
Israel, Estado pirata
"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Los emblemas de las llantas
"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
La belleza instagrameable
"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección
Opinión en Video
+ Sección