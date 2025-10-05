EnVivo ¬ Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta

Este domingo 5 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum cierra su gira de rendición de cuentas con un informe ante miles de personas en el Zócalo de la CdMx.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este domingo que la reforma a la Ley de Amparo tiene el objetivo de evitar que dicho recurso "se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos".

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, también advirtió la mañana de este domingo que la oposición quiere que se distancie de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque desea acabar con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Miles de personas se dieron cita este domingo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para escuchar el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

Este 5 de octubre, Sheinbaum Pardo realizará el cierre de su gira de rendición de cuentas por todo el país con un evento masivo en la Plaza de la Constitución, el cual inicia alrededor de las 11:00 horas.

Para este evento se instaló un enorme templete frente a la puerta principal de Palacio Nacional, desde el cual la mandataria dirigirá su mensaje por su Primer Informe de Gobierno, acompañada por las secretarias y los secretarios que integran su Gabinete.

Además, se instalaron pantallas gigantes en algunas de las principales avenidas que rodean al primer cuadro de la capital para que las y los asistentes puedan ver y escuchar el discurso de la Presidenta Sheinbaum en caso de que no logren llegar hasta la Plaza de la Constitución.

Se espera que en su mensaje, la Presidenta Sheinbaum haga un recuento de los logros alcanzados por su Administración tras sus primeros 12 meses al frente de la Presidencia de la República, así como de los proyectos que se tienen planeados para el futuro.

El pasado miércoles 30 de septiembre, la Jefa del Ejecutivo cerró su inédita gira de rendición de cuentas en el interior de la República con una visita al estado de Morelos, mientras que este domingo hará el cierre oficial en el Zócalo capitalino.

11:32am: "El modelo económico es totalmente distinto. Se resume en la frase humanista: por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, a pesar de las difíciles circunstancias internacionales, en este año, nuestra economía está fuerte. ".

11:28am: Sheinbaum Pardo dijo que "los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes: presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público, pero eso se acabó porque en este México la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta la justicia".

"El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y en obras estratégicas para el desarrollo nacional".

"Recordemos que entre 1982 y el 2018, durante seis sexenios, 36 años, México vivió bajo la oscura noche del neoliberalismo. Quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y el mercado. Gobernaban para unos cuántos mientras millones quedaban en el abandono. Por esa razón, en 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana. Ese fue el rostro de la injusticia, de la corrupción y de los privilegios. Esa es la realidad que heredó la Cuarta Transformación y esa es la realidad que decidimos cambiar. Y miren la hazaña, a diferencia de ese 45 por ciento, la población en pobreza hoy es del 29 por ciento. Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano y mexicana viva en la pobreza, pero estoy segura de algo: vamos por el camino correcto. Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional. Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Ese logro, aunque quieran, no lo podrán borra ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia. Es un hecho irrefutable. Además, la disminución de la pobreza vino acompañada de la disminución en las desigualdades".

11:23am: La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró "un año del Gobierno del pueblo". "No camino sola, no gobierno sola. El nuestro es un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México".

"Vivimos un momento histórico. Nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía. No es un logro menor ni pasajero, es un fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo, el Presidente Andrés Manuel López".

"Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Porque compartimos proyecto: el humanismo mexicano. Y porque no llegamos al Gobierno sólo para administrar, llegamos para seguir transformando la Nación, para el bienestar del pueblo. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios, y escúchenlo bien, su Presidenta tampoco lo hará porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos: en México el que manda es el pueblo".

11:15am: Para dar inicio al evento denominado “La Transformación Avanza”, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, dirigió un mensaje en el que celebró el primer año de trabajo de la Presidenta.

"Después de una gran gira de encuentros en todo el país, llega usted, Presidenta, a esta maravillosa ciudad donde empezó todo. Aquí nació la esperanza. Aquí comenzó la revolución de las conciencias, que se hizo Gobierno, para desterrar el régimen de privilegios y de corrupción".

"Somos parte de un movimiento de la Cuarta Transformación que hoy da Patria a las y los de abajo, a los humillados y olvidados por una élite arrogante y corrupta. Usted nos dejó los mejores resultados en esta gran ciudad, una forma de gobernar que cada día nos inspira, un legado y experiencias innovadoras que trabajamos para consolidar".

"Aquí en la ciudad usted disminuyó 60 por ciento los delitos de alto impacto, los homicidios se redujeron 40 por ciento, se duplicó el porcentaje de mujeres que se sienten seguras".

"Tenemos a la mejor Presidenta del mundo y lo sabemos aquí y lo saben también allá afuera. Esta gran transformación encabezada por nuestra Presidenta no la para nadie, ni las mentiras, ni las difamaciones, ni los del viejo régimen, ni la reacción conservadora porque es la Presidenta más apoyada por el pueblo, y el pueblo sabe, y el pueblo manda".

11:10 am: Luego de saludar a las gobernadoras y los gobernadores que estaban presentes en primera fila, la mandataria finalmente subió al templete y para que se rindieran los honores a la Presidenta con la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

10:59am: Un minuto antes de las 11:00 horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum salió por la puerta principal de Palacio Nacional, acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba; primero se posicionó frente a la escolta para realizar el saludo a la bandera y posteriormente saludó a varias de las personas que estaban en primera fila mientras se dirigió al templete.