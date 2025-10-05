¿Cuántos palestinos asesinados por Israel calcula la autoridad en Gaza? 67 mil 139

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el conflicto con Israel rebasó el umbral de los 67 mil muertos; 460 de éstos perdieron la vida por hambre, incluidos 154 menores de edad.

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron este domingo en más de 67 mil 100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 65 muertos durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí aumentó a 67 mil 139 mártires y 169 mil 583 heridos desde el 7 de octubre de 2023", indicó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas llegaron a los hospitales que aún siguen operativos 65 cadáveres y 153 heridos.

Así, precisó que entre los muertos durante el último día figuran dos palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria -lo que eleva a dos mil 605 el total de muertos en estos sucesos-, al tiempo que apuntó que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto al fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13 mil 549 muertos y 57 mil 542 heridos.

El balance incluye además una muerte por hambre y desnutrición. Así, hasta la fecha han muerto por estas causas 460 personas, incluidos 154 niños, una cifra que incluye 182 fallecidos, entre ellos 39 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

El ejército israelí lanzó una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ahondó la crisis humanitaria en la zona y provocó la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.

En la última semana, la presentación del plan de paz del Presidente Donald Trump para Gaza desató las especulaciones sobre un inminente alto al fuego, pero por el momento Israel continúa con su actividad militar en el enclave palestino.