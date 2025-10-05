¿Cuántos palestinos asesinados por Israel calcula la autoridad en Gaza? 67 mil 139

Europa Press

05/10/2025 - 3:08 pm

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron en más de 67 mil 100 los palestinos muertos por la ofensiva del ejército de Israel.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que el conflicto con Israel rebasó el umbral de los 67 mil muertos; 460 de éstos perdieron la vida por hambre, incluidos 154 menores de edad.

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron este domingo en más de 67 mil 100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 65 muertos durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí aumentó a 67 mil 139 mártires y 169 mil 583 heridos desde el 7 de octubre de 2023", indicó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas llegaron a los hospitales que aún siguen operativos 65 cadáveres y 153 heridos.

Así, precisó que entre los muertos durante el último día figuran dos palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria -lo que eleva a dos mil 605 el total de muertos en estos sucesos-, al tiempo que apuntó que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto al fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13 mil 549 muertos y 57 mil 542 heridos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, cifraron este domingo en más de 67 mil 100 los palestinos muertos.
Niños palestinos desplazados buscan agua en un refugio temporal, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

El balance incluye además una muerte por hambre y desnutrición. Así, hasta la fecha han muerto por estas causas 460 personas, incluidos 154 niños, una cifra que incluye 182 fallecidos, entre ellos 39 niños, desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

El ejército israelí lanzó una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ahondó la crisis humanitaria en la zona y provocó la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.

En la última semana, la presentación del plan de paz del Presidente Donald Trump para Gaza desató las especulaciones sobre un inminente alto al fuego, pero por el momento Israel continúa con su actividad militar en el enclave palestino.

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas
Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
1

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

Empty The Tanks México
2

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

3

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

4

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
5

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
6

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.
7

El exfutbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil

La Presidenta Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de la CdMx.
8

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

9

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Vandalismo, es el momento de hacer algo
10

Vandalismo, es el momento de hacer algo

FGE detiene a estudiante que amenazó a la BUAP de Puebla... y también es "incel".
11

Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
12

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

La FGJEM detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la SSC-CdMx.
13

La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron en más de 67 mil 100 los palestinos muertos por la ofensiva del ejército de Israel.
14

¿Cuántos palestinos asesinados por Israel calcula la autoridad en Gaza? 67 mil 139

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
15

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
1

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

La Presidenta Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de la CdMx.
2

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
3

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.
4

El exfutbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil

El piloto británico George Russell (Mercedes) consiguió la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1..
5

Russell llega a cima de podio en GP de Singapur; McLaren gana título de constructores

Un total de 137 activistas de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza aterrizaron en Turquía.
6

VIDEO ¬ 137 activistas secuestrados llegan a Turquía. Israel niega que los maltrató

Instrucciones para volar de Karina Gidi
7

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
8

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

Más de 100 mil personas exigieron en Tel Aviv el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes.
9

Más de 100 mil protestan en Tel Aviv; exigen un acuerdo para la liberación de rehenes

La Semar informó que el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia oficial de zarpe del Buque Escuela "Cuauhtémoc" en Hudson River Park, Nueva York.
10

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" vuelve a zarpar tras ceremonia solemne en Nueva York

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para las y los conductores de Honda y Acura.
11

La Profeco alerta por fallo en autos Honda y Acura. ¿Cuál y qué hacer? Detalles aquí

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
12

Protestas contra ICE estallan en LA y Chicago, donde Trump planea enviar 300 soldados