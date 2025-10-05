Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

La CATEM, sindicato fundado por el Diputado de Morena Pedro Haces, se hizo presente en el Primer Informe de la Presidenta Sheinbaum con banderas, pancartas, un enorme zepelín y con un escándalo que incluso interrumpió el mensaje de la mandataria.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Durante el evento con motivo del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebrado este domingo, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fundada por el Diputado incómodo de Morena, Pedro Haces Barba, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx).

Desde las primeras horas del día, miles de agremiados comenzaron a llegar al primer cuadro de la capital para respaldar a la Jefa del Ejecutivo y de paso para mostrar la fuerza de dicha organización sindical, misma que está acusada de múltiples casos de extorsión en distintos estados de la República.

Los sindicalistas llegaron equipados con pancartas, banderas, globos, ruidosas sirenas, silbatos de tren y hasta un enorme zepelín con el logo de la CATEM, mismo que se mantuvo en el aire durante todo el acto, justo en el centro de la Plaza de la Constitución.

La presencia de la organización sindical incluso llegó a incomodar a la propia Presidenta Sheinbaum, pues en algunos momentos la mandataria se vio molesta por tener que hacer una pausa debido al ruido de los silbatos de tren que hacían sonar mientras ella dirigía su mensaje.

Para mostrar su respaldo a la Jefa del Ejecutivo, las y los integrantes del sindicato dirigido por el Diputado Pedro Haces aplaudieron efusivamente y la ovacionaron en cada oportunidad, esto mientras ondeaban sus banderas y sonaban ruidosas alarmas.

Cabe mencionar que la CATEM se ha hecho presente en cada uno de los eventos masivos convocados por la Presidenta Sheinbaum en el Zócalo de la CdMx, como en la ceremonia posterior a su toma de protesta, en el evento con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno y en la asamblea informativa sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La CATEM es acusada de extorsión en 6 estados

La CATEM es organización sindical fundada por Pedro Haces Barba, un exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se sumó a las filas de Morena tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 2018. Actualmente, su fundador ocupa el cargo de Diputado federal y es considerado como un aliado "incómodo" del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En los últimos meses, este sindicato fue acusado de varios casos de extorsión cometidos contra comerciantes y empresarios en al menos seis estados de la República; además, ha sido vinculado con grupos del crimen organizado que presuntamente operan a su favor.

En Oaxaca, la Fiscalía estatal inició una investigación contra líderes sindicales pertenecientes a dicha organización debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla originarios del Estado de México que pretendían hacer negocios en el municipio de Ocotlán de Morelos.

En Veracruz, un empresario chatarrero denunció que fue víctima de secuestro y extorsión por parte del líder de la CATEM y de otro personaje, quienes le exigieron primero un pago de 50 mil pesos, pero al negarse a pagar fue privado de su libertad y le exigieron dos millones de pesos para liberarlo.