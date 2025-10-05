Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Ucrania, Rusia desplegó "una amplia gama de armas de su mortífero arsenal: más de 50 misiles, incluyendo misiles de crucero y Kinzhals, así como unos 500 drones de ataque".

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia, con hasta 702 bombardeos sobre 18 localidades de la región ucraniana.

En concreto, las fuerzas rusas perpetraron 13 ataques aéreos, 254 ataques de artillería y otros cuatro bombardeos con lanzacohetes MLRS y desplegaron 430 vehículos aéreos no tripulados, según declaró el Gobernador de la región de Zaporiyia, Iván Fedorov, en varios mensajes en su cuenta de Telegram, donde informó a lo largo de la noche de la situación en la zona.

El Ministerio de Exteriores ucraniano confirmó que, "para lanzar estos implacables ataques", Rusia desplegó "una amplia gama de armas de su mortífero arsenal: más de 50 misiles, incluyendo misiles de crucero y Kinzhals, así como unos 500 drones de ataque".

Tras esta nueva agresión rusa, hasta 73 mil personas se quedaron sin suministro eléctrico, una incidencia en la que los técnicos se encuentran trabajando para retomar la normalidad, pero que no se espera hasta el final del día.

Las autoridades ucranianas aseguraron que casi 90 viviendas sufrieron daños en este ataque, entre los más afectados hay ocho edificios de apartamentos -uno de ellos con graves daños- y ocho casas particulares.

"Trabajadores municipales están eliminando las consecuencias de un ataque masivo en la ciudad. Tres distritos de la ciudad fueron afectados por ataques enemigos. Gracias a todos los que hoy están defendiendo Zaporiyia con sus propias manos, trabajo y valentía", afirmó Fedorov.

El ataque llega después de que este sábado un avión no tripulado de Rusia bombardeó una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, dejando un muerto y 30 heridos. "Un salvaje ataque ruso", lo calificó el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Despliegue militar en Polonia

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó durante las primeras horas de este domingo de un despliegue mayor de aviones polacos y de la OTAN como medida preventiva ante la posibilidad de que ataques rusos contra Ucrania pudieran violar su espacio aéreo.

"Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas puso en marcha todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y aliados operan intensivamente en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar alcanzaron el máximo nivel de preparación", indicaron las fuerzas militares polacas.

Recalcaron el "carácter preventivo" de esta protección militar, pero sostuvieron que se mantienen "totalmente preparados para una respuesta inmediata".

Ya el pasado domingo, el Gobierno polaco inició un aumento de sus capacidades militares para proteger su espacio aéreo por amenaza rusa.

Por su parte, Rusia confirmó el derribo de 32 drones ucranianos detectados por sus sistemas de alerta durante la noche.