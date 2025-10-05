Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

Europa Press

05/10/2025 - 4:48 pm

Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia.

Artículos relacionados

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Ucrania, Rusia desplegó "una amplia gama de armas de su mortífero arsenal: más de 50 misiles, incluyendo misiles de crucero y Kinzhals, así como unos 500 drones de ataque".

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia, con hasta 702 bombardeos sobre 18 localidades de la región ucraniana.

En concreto, las fuerzas rusas perpetraron 13 ataques aéreos, 254 ataques de artillería y otros cuatro bombardeos con lanzacohetes MLRS y desplegaron 430 vehículos aéreos no tripulados, según declaró el Gobernador de la región de Zaporiyia, Iván Fedorov, en varios mensajes en su cuenta de Telegram, donde informó a lo largo de la noche de la situación en la zona.

El Ministerio de Exteriores ucraniano confirmó que, "para lanzar estos implacables ataques", Rusia desplegó "una amplia gama de armas de su mortífero arsenal: más de 50 misiles, incluyendo misiles de crucero y Kinzhals, así como unos 500 drones de ataque".

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrados especialmente en la región de Zaporiyia.
Imagen del 17 de junio de 2025 de un edificio dañado en un ataque ruso con misil, en Kiev, Ucrania. Foto: Peter Druk, Xinhua

Tras esta nueva agresión rusa, hasta 73 mil personas se quedaron sin suministro eléctrico, una incidencia en la que los técnicos se encuentran trabajando para retomar la normalidad, pero que no se espera hasta el final del día.

Las autoridades ucranianas aseguraron que casi 90 viviendas sufrieron daños en este ataque, entre los más afectados hay ocho edificios de apartamentos -uno de ellos con graves daños- y ocho casas particulares.

"Trabajadores municipales están eliminando las consecuencias de un ataque masivo en la ciudad. Tres distritos de la ciudad fueron afectados por ataques enemigos. Gracias a todos los que hoy están defendiendo Zaporiyia con sus propias manos, trabajo y valentía", afirmó Fedorov.

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrados especialmente en la región de Zaporiyia.
Los impactos alcanzaron al menos 90 viviendas, según las autoridades ucranianas. Foto: Peter Druk, Xinhua

El ataque llega después de que este sábado un avión no tripulado de Rusia bombardeó una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, dejando un muerto y 30 heridos. "Un salvaje ataque ruso", lo calificó el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Despliegue militar en Polonia

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó durante las primeras horas de este domingo de un despliegue mayor de aviones polacos y de la OTAN como medida preventiva ante la posibilidad de que ataques rusos contra Ucrania pudieran violar su espacio aéreo.

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrados especialmente en la región de Zaporiyia.
Los trabajos de remoción y reconstrucción no cesan en las regiones atacadas por el ejército ruso. Foto: Peter Druk, Xinhua

"Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas puso en marcha todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y aliados operan intensivamente en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar alcanzaron el máximo nivel de preparación", indicaron las fuerzas militares polacas.

Recalcaron el "carácter preventivo" de esta protección militar, pero sostuvieron que se mantienen "totalmente preparados para una respuesta inmediata".

Ya el pasado domingo, el Gobierno polaco inició un aumento de sus capacidades militares para proteger su espacio aéreo por amenaza rusa.

Por su parte, Rusia confirmó el derribo de 32 drones ucranianos detectados por sus sistemas de alerta durante la noche.

Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrados especialmente en la región de Zaporiyia.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre los ataques en la región de Zaporiyia, donde se ubica una central nuclear. Foto: Xinhua
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
1

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.
2

El exfutbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil

3

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
4

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

5

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
6

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

Empty The Tanks México
7

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1
8

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1; Conagua prevé lluvias en 5 estados

Vandalismo, es el momento de hacer algo
9

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
10

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia.
11

Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de CdMx.
12

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

FGE detiene a estudiante que amenazó a la BUAP de Puebla... y también es "incel".
13

Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

14

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Un total de 137 activistas de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza aterrizaron en Turquía.
15

VIDEO ¬ 137 activistas secuestrados llegan a Turquía. Israel niega que los maltrató

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
1

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1
2

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1; Conagua prevé lluvias en 5 estados

Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia.
3

Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
4

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de CdMx.
5

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
6

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido por la Fiscalía de Jalisco tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado.
7

El exfutbolista Omar Bravo es detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil

El piloto británico George Russell (Mercedes) consiguió la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1..
8

Russell llega a cima de podio en GP de Singapur; McLaren gana título de constructores

Un total de 137 activistas de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza aterrizaron en Turquía.
9

VIDEO ¬ 137 activistas secuestrados llegan a Turquía. Israel niega que los maltrató

Instrucciones para volar de Karina Gidi
10

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
11

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

Más de 100 mil personas exigieron en Tel Aviv el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes.
12

Más de 100 mil protestan en Tel Aviv; exigen un acuerdo para la liberación de rehenes