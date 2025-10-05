TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

Durante el mensaje por su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Sheinbaum presentó los avances de su Administración tras sus primeros 12 meses como Jefa del Ejecutivo y recordó sus compromisos con el pueblo de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno, en un evento masivo celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx).

Desde las primeras horas del día, miles de personas se dieron cita en el primer cuadro de la capital para escuchar el mensaje de la Jefa del Ejecutivo al cumplir los primeros 12 meses de su Administración. De acuerdo con información del Gobierno capitalino, más de 400 mil personas estuvieron presentes en el acto.

A continuación te compartimos el texto íntegro con el discurso de la Presidenta que ofreció este domingo desde el Zócalo de la CdMx: