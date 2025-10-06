De AMLO al no injerencismo: aquí las 15 frases más destacadas de Claudia en el Zócalo

Redacción/SinEmbargo

05/10/2025 - 6:45 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró su primer año de Gobierno con un mensaje claro a la nación en el que evocó al expresidente AMLO, defendió la soberanía nacional y destacó logros de su Administración.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió hoy un mensaje al pueblo mexicano con motivo de su primer año de Gobierno marcado por la continuidad de la denominada Cuarta Transformación.

La mandataria reafirmó su compromiso social para ejercer con honestidad el Gobierno del país y ofrecer resultados que redunden en el bienestar general de la población. Ante un Zócalo capitalino repleto, Sheinbaum dirigió su mensaje a la nación.

Destacamos a continuación algunas frases que, por su relevancia política, merecen especial atención.

Evocaciones a AMLO

Al inicio de su discurso la Presidenta evocó la importancia del legado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador heredó para iniciar el camino hacia la transformación del país:

"El logro que hemos obtenido no es menor ni pasajero; es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia, y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el Presidente Andrés Manuel López Obrador", subrayó.

Para Sheinbaum, el país y su Gobierno han enfrentado presiones de la oposición para dividir al movimiento de transformación nacional que encabeza:

"Se han empeñado en que rompamos con AMLO, pero eso no va ocurrir. AMLO es y será siempre un ejemplo de honestidad, nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios y su Presidenta tampoco lo hará", dijo ante los miles de asistentes.

El Poder no es para enriquecerse

Ante la multitud reunida, la Presidenta espetó:

"Los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes: Presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es excepción, es la regla. Y quien traicione en el pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia".

Asimismo, señaló que "quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y el mercado. Gobernaban para unos cuantos, mientras millones quedaban en el abandono"

Reducción de la pobreza y economía

Al ofrecer los resultados alcanzados a un año de su Administración, la Jefa del Ejecutivo remarcó lo siguiente:

"Este logro no lo podrán borrar, ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia, es un hecho irrefutable"

"En 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana, ese fue el rostro de la injusticia, de la corrupción y de los privilegios. Esa es la realidad que heredó la Cuarta Transformación".

"A diferencia de ese 45 por ciento, la población en pobreza hoy es del 29 por ciento. Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza".

"También se disminuyeron las desigualdades. En 2008, el ingreso del 10 por ciento más rico era 27 veces más que el del 10 por ciento más pobre. En el 2024, esta brecha, esta desigualdad se redujo de 27 a 14 veces". indicó Sheinbaum.

En materia económica, Sheinbaum Pardo argumentó que la nacional, es una economía fuerte pese a las dificultades internacionales. La mandataria sostuvo que:

"Se tiene un crecimiento anual esperado de 1.2 por ciento, frente a los catastrofistas que anticipaban una caída; la Inversión Extranjera Directa fue récord en el primer semestre del 2025; el turismo creció 13.8 por ciento; nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo; y la inflación anual en septiembre fue de 3.7 por ciento".

"Con el neoliberalismo llegamos a ser de los países más desiguales del mundo, ahora somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá".

La libertad y el mandato del pueblo mexicano

Sheinbaum Pardo subrayó que en el México de hoy no se usa la fuerza para dirimir conflictos sociales y que el mandato de su Gobierno emana del pueblo, a quien se debe:

"En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se respetan los derechos humanos, se practica la mayor libertad de expresión de la historia, no existe la censura y todos los poderes son elegidos por el pueblo de México".

"Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y de justicia para todas y todos, un verdadero estado de derecho", dijo en alusión a los cambios que están teniendo lugar en el país y que están destinados a empoderar al pueblo mexicano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
Más de 400 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la capital del país para escuchar el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia

"Nosotras y nosotros sabemos que no hay divorcio entre pueblo y Gobierno, que la prosperidad es compartida o no es prosperidad; que la justicia es para todas y para todos, si no, no es justicia; que la democracia sólo florece cuando el pueblo es el protagonista y que la libertad plena va acompañada del bienestar", enfatizó la Presidenta.

El pueblo mexicano, un pueblo soberano e independiente

Al aludir a los cambios constitucionales que se están llevando a cabo para defender a la nación frente a cualquier amenaza externa; la Presidenta dijo que "México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo, somos un país libre e independiente y soberano".

En la Constitución, refirió la mandataria, quedó escrito el siguiente texto:

"El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo".

Por último, Sheinbaum subrayó que "se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y de justicia para todas y todos, un verdadero estado de derecho".

