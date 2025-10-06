FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

El Zócalo recibió a más de 400 mil ciudadanas y ciudadanos de todo el país en el acto por el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Más de 400 mil personas se congregaron la mañana de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para participar en el acto conmemorativo por el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

La Secretaría de Gobierno (Secgob) capitalina informó en un comunicado que el evento se desarrolló con saldo blanco, gracias a los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, en coordinación con instancias locales y federales.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB reporta que el informe por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, congregó a más de 400 mil personas en el #Zócalo capitalino. 👉🏼 https://t.co/Hvm2fs1IXP pic.twitter.com/IzBBNkEPcd — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) October 5, 2025

Provenientes de las 32 entidades del país y de las 16 alcaldías de la capital, las y los asistentes mostraron organización, entusiasmo y un amplio respaldo ciudadano durante una jornada que transcurrió sin incidentes relevantes ni alteraciones al orden público.

Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar contingentes al primer cuadro de la capital, donde se instalaron pantallas gigantes en las principales avenidas para permitir que más personas siguieran la transmisión en vivo.

El acto, denominado “La Transformación Avanza”, dio inicio poco antes de las 11:00 horas, cuando la Presidenta Sheinbaum Pardo salió por la puerta principal de Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, y se rindieron los honores a la bandera.

En el templete principal, ubicado frente a la sede del Ejecutivo federal, la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadoras, gobernadores y representantes de los poderes del Estado. Durante más de una hora, dirigió un mensaje en el que hizo un recuento de los principales avances de su Administración, así como de los retos y objetivos para los próximos años.

El encuentro destacó por su alta participación social, el ambiente de respeto y las muestras de apoyo hacia la Presidenta Sheinbaum Pardo, cuya gestión ha contado con la confianza y el reconocimiento de la ciudadanía en esta primera etapa de su Administración.

Sheinbaum defiende reformas y cercanía a la 4T

Durante su discurso, la mandataria federal ofreció un mensaje en el que destacó los logros de su primer año de gestión y defendió la reforma a la Ley de Amparo, al afirmar que su objetivo es evitar que dicho recurso “se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”.

Sheinbaum Pardo afirmó que la medida busca hacer la impartición de justicia “más rápida, más expedita” y garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero. En su mensaje, también reiteró su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y con la continuidad del proyecto encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento concluyó alrededor del mediodía entre aplausos y consignas en apoyo al movimiento de transformación. Con este acto, la Presidenta Sheinbaum cerró oficialmente su gira nacional de rendición de cuentas por el Primer Informe de Gobierno, tras visitar las 32 entidades federativas durante los últimos meses.