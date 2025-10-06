SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

A un año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, las y los mexicanos apoyan su gestión; sin embargo, también exigen que haya atención en aspectos como la corrupción al interior de Morena y el movimiento de la 4T.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Miles de personas acudieron este 5 de octubre al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a un año de Gobierno. Asistentes destacaron la firmeza con la que ha enfrentado, por ejemplo, los embates de su homólogo estadounidense Donald Trump, y la representación de las mujeres en un cargo históricamente ocupado por hombres; también llamaron a que Morena, el partido con el que llegó al cargo, sus legisladores y gobernantes trabajen en conjunto para evitar fracturas.

La Presidenta Sheinbaum cumplió el 1 de octubre su primer año al frente del Poder Ejecutivo con un promedio récord de aprobación de más del 70 por ciento, es decir, siete de cada 10 personas avalan su gestión, de acuerdo con encuestas publicadas en la última semana.

“Vine por el orgullo, estoy orgullosa de que ella es mujer, que queremos hacer un cambio. Quiero que vea que la apoyamos”, dijo Alicia Oropeza, habitante de la Alcaldía Miguel Hidalgo, quien acudió al Zócalo acompañada de su sobrina.

En el mismo sentido, María Guadalupe Gutiérrez, una mujer de la tercera edad, destacó el mensaje que Sheinbaum Pardo envía a cientos de mujeres al ejercer un cargo que por más de 200 años sólo ocuparon hombres.

“Es la primera Presidenta. Nos da mucho orgullo por nuestro género, es la primera Presidenta. Es una persona muy preparada, ha tenido muchos aciertos, sigue el segundo piso de lo que inició el expresidente [López Obrador]”, dijo.

Para ella, lo que más destaca en este primer año es el trabajo de la Presidenta al reforzar alianzas con otros países, más allá de Estados Unidos, que con Donald Trump como Presidente ha impuesto una serie de aranceles a México y otros países de la región, además de fomentar una política intervencionista.

“Ella ha tenido internacionalmente un excelente trabajo. Queremos que siga así”, opinó María.

La insistencia de Donald Trump para sancionar a grupos del crimen organizado –que ya categoriza como terroristas– y la sugerencia de que elementos de seguridad de EU trabajen en México para detenerlos preocupa a Arturo, un joven que acudió a escuchar el mensaje.

“[La Presidenta] ha sido firme al rechazar la intervención de EU, pero no podemos bajar la guardia. Trump no va a parar”, consideró.

Este domingo, la Presidenta celebró el trabajo que realizan las y los mexicanos que viven fuera del país, esfuerzo que Trump minimiza constantemente pese a que las y los migrantes laboran en sectores claves como la agricultura y la construcción.

“Nos enorgullecen los migrantes”, resaltó Sheinbaum. Y agregó: “Hoy más que nunca sabemos que la soberanía no se implora, se ejerce con dignidad, con fervor, con pasión, sin arrogancia, con la fuerza de millones de mexicanas y mexicanos”.

“Mi compromiso es defender a la patria”, dijo mientras fue ovacionada.

Desde las 8:00 horas las personas comenzaron a llenar el Zócalo capitalino. Cientos acudieron en grupos, con playeras iguales para destacar que representan a alcaldías de la Ciudad de México, a dependencias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Gobierno de San Luis Potosí, a la militancia morenista y del Partido Verde en estados como Guanajuato, Chiapas y Sonora; también a sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación en México (SNTE).

Armando Mariscal vino desde Querétaro a escuchar el mensaje, es el primer evento público de la Presidenta al que acude. Le sorprendió la cantidad de personas tanto la plancha del Zócalo capitalino como calles aledañas. Aunque celebra lo que va del Gobierno, señaló que la gran deuda que tiene es hacer justicia por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, un caso que la Presidenta, al igual que López Obrador, se comprometió a esclarecer.

“Opino que [la Presidenta] va por muy buen camino. Lo único que no me gusta es que no ha resuelto el caso de los 43 de Ayotzinapa”, expuso.

El llamado a la unidad en Morena

El mensaje de este domingo también estuvo marcado por la defensa de la Presidenta al avance de reformas como la del Poder Judicial, la que prohíbe el nepotismo y la reforma a la Ley de Amparo, que, dijo, tiene el objetivo de evitar que dicho recurso "se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos".

En marzo, el debate de la iniciativa presentada por la Presidenta para prohibir el nepotismo avanzó entre tensiones. En la Cámara de Diputados la discusión destapó diferencias y hasta mentiras entre morenistas, quienes aseguran que desde ahora priorizarán la unidad.

La propuesta original de la Presidenta proponía que la prohibición del nepotismo se aplicara desde los comicios de junio del 2027, donde se renovarán 15 gubernaturas, entre ellas 11 a cargo de Morena. Pero en el Senado, a finales de febrero, el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, y el Senador del Partido Verde Manuel Velasco presentaron una reserva para modificar la reforma y enviar hasta 2030 la prohibición del nepotismo, un cambio que mantuvo la Cámara de Diputados.

Hoy, Claudia Sheinbaum insistió en que los cargos políticos no deben ser heredados. “Se acabó el nepotismo”, dijo.

Para Alicia Oropeza, quien celebra que actualmente Morena gobierna en la mayoría de los estados y ya suma dos presidencias, es importante que el partido que fundó López Obrador no se fracture al incluir perfiles de políticos cuestionados.

“Lo que le falta a la Presidenta es un poco más de apoyo de parte de Morena, de los diputados, que no nada más vean sus intereses porque están en el poder, si no que apoyen realmente a la Presidenta con sus leyes, como ella las manda. Que se definan bien y no nada más se pongan de acuerdo con la oposición, porque desde la oposición quieren hacer las leyes a su conveniencia”.

“Los de Morena deben definirse bien y, sobre todo, no aceptar a personas de otros partidos, que son corruptos, que han participado en actos malos, o que son malas personas. Ya no reciban a esa gente, ya no la queremos. Debemos seguir con Andrés Manuel, con su legado; él dejó bien definido que no queremos más corrupción. Ni en Morena queremos corrupción, entonces, a acompañar a la Presidenta”, resaltó.

La Presidenta Sheinbaum también nombró hoy al expresidente López Obrador. Advirtió que la oposición quiere que se distancie de él para dañar el movimiento que llaman Cuarta Transformación (4T).

“Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios, y escúchenlo bien, su Presidenta tampoco lo hará porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México”, expuso.

López Obrador cumplió su primer año con una aprobación de entre 67 y 72 por ciento, según encuestas de El Financiero, Buendía&Márquez, Enkoll y el diario Reforma.

Y ahora, en el caso de Sheinbaum, las mismas encuestadoras le dan entre 70 y hasta 78 por ciento de aprobación (Enkoll), al presentar su primer informe y cumplir su primer año de gobierno.