Néstor "N", presunto jefe de plaza de una célula delictiva, es detenido en el Edomex

Néstor "N" está implicado en la comisión de los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo en varios municipios mexiquenses colindantes con Malinalco, donde fue detenido la mañana de hoy.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó hoy sobre la detención de Néstor “N” en Malinalco, Estado de México (Edomex). El detenido es considerado objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de una célula delictiva vinculada con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo.

La captura se logró gracias a labores de inteligencia y patrullajes de reconocimiento realizados en la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, en Malinalco. Al percatarse de su inminente detención, el implicado intentó fugarse sin éxito.

Al notar la presencia de las autoridades, "el sujeto emprendió la huida y se adentró en la maleza del lugar, por lo que los oficiales implementaron un operativo y fue interceptado metros más adelante", indicó la dependencia en un comunicado oficial.

De acuerdo la información proporcionada por las autoridades, los agentes le aseguraron a Néstor "N" un arma de fuego corta con cargador, 70 bolsas con cristal y 12 empaques con mariguana.

Néstor "N" operaba presuntamente en los municipios de Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo, y se le vincula con la comisión de delitos como secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo en estas demarcaciones.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación legal.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.