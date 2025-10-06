¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

Redacción/SinEmbargo

05/10/2025 - 6:21 pm

Beca Rita Cetina: el registro está por cerrar.

Artículos relacionados

La Coordinación Nacional de Becas confirmó que hoy es el último día para completar el trámite de la Beca Rita Cetina.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Este domingo, miles de familias mexicanas podrían estar frente a la última oportunidad para acceder a la Beca Rita Cetina, el apoyo que busca evitar la deserción escolar de estudiantes de secundaria.

El programa social mantiene abierta su convocatoria, pero el tiempo apremia y el plazo está por concluir. Quienes aún no han realizado su trámite tienen pocas horas para hacerlo.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó hace unos días que el registro se extendía hasta hoy, domingo 5 de octubre, lo que representa una última oportunidad para madres, padres y tutores que todavía no han completado el proceso.

La convocatoria sigue disponible en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

¿Cuánto otorga la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?

El apoyo se entrega de manera bimestral desde septiembre. El monto contemplado para beneficiar a las y los jóvenes interesados es el siguiente:

  • Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.
  • Setecientos pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

  • CURP de la madre, padre o tutor.
  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • Identificación oficial digitalizada.
  • Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).
  • CURP del estudiante.
  • Clave de Centro de Trabajo (escuela). Consúltala aquí.

¿Cómo registrarse ?

  1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave Mx. Si no cuentas con la Llave Mx, puedes comenzar tu registro a través de este portal.
  2. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a).
  3. Registra a cada uno de los estudiantes.
  4. Toma en cuenta que la información entrará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
1

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
2

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1
3

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1; Conagua prevé lluvias en 5 estados

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
4

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
5

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

6

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

7

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
8

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia.
9

Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
10

Vandalismo, es el momento de hacer algo

11

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
12

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

FGE detiene a estudiante que amenazó a la BUAP de Puebla... y también es "incel".
13

Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

Empty The Tanks México
14

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de CdMx.
15

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
1

De AMLO al no injerencismo: aquí las 15 frases más destacadas de Claudia en el Zócalo

Beca Rita Cetina: el registro está por cerrar.
2

¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
3

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
4

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1
5

"Priscilla" evoluciona a huracán de categoría 1; Conagua prevé lluvias en 5 estados

Al menos cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un ataque masivo del ejército de Rusia, concentrado especialmente en la región de Zaporiyia.
6

Rusia se abalanza sobre Zaporiyia, Ucrania: ataque masivo deja 5 muertos y 10 heridos

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
7

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de CdMx.
8

TEXTO ÍNTEGRO ¬ Quien traicione o robe al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que la reforma a la Ley de Amparo evitará que ese recurso sea "el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar sus impuestos".
9

Potentados usaban el amparo para no pagar impuestos, ratifica la Presidenta Sheinbaum

El piloto británico George Russell (Mercedes) consiguió la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1..
10

Russell llega a cima de podio en GP de Singapur; McLaren gana título de constructores

Un total de 137 activistas de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza aterrizaron en Turquía.
11

VIDEO ¬ 137 activistas secuestrados llegan a Turquía. Israel niega que los maltrató

Instrucciones para volar de Karina Gidi
12

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas