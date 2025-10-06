¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

La Coordinación Nacional de Becas confirmó que hoy es el último día para completar el trámite de la Beca Rita Cetina.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Este domingo, miles de familias mexicanas podrían estar frente a la última oportunidad para acceder a la Beca Rita Cetina, el apoyo que busca evitar la deserción escolar de estudiantes de secundaria.

El programa social mantiene abierta su convocatoria, pero el tiempo apremia y el plazo está por concluir. Quienes aún no han realizado su trámite tienen pocas horas para hacerlo.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó hace unos días que el registro se extendía hasta hoy, domingo 5 de octubre, lo que representa una última oportunidad para madres, padres y tutores que todavía no han completado el proceso.

La convocatoria sigue disponible en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Mamá, papá, tutora o tutor: Aún puedes registrar a tus hijas e hijos de secundaria a la Beca #RitaCetina. Si tienes dudas de cómo hacerlo, te dejamos el siguiente tutorial. 👉 https://t.co/1NzasR7DSt pic.twitter.com/KkUmrNlsgt — BecasBenito (@BecasBenito) October 5, 2025

¿Cuánto otorga la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?

El apoyo se entrega de manera bimestral desde septiembre. El monto contemplado para beneficiar a las y los jóvenes interesados es el siguiente:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

Setecientos pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

CURP de la madre, padre o tutor.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

CURP del estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (escuela). Consúltala aquí.

Para que no te quedes con ninguna duda... Aquí está la segunda parte de las preguntas frecuentes acerca del registro a la Beca #RitaCetina de nivel secundaria.😃 pic.twitter.com/Rr4esIPo9h — BecasBenito (@BecasBenito) October 3, 2025

¿Cómo registrarse ?

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave Mx. Si no cuentas con la Llave Mx, puedes comenzar tu registro a través de este portal. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. Toma en cuenta que la información entrará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.