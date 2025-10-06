Ataque armado en Buenavista, Michoacán, deja 3 muertos; atribuyen ataque al CMNG

Redacción/SinEmbargo

05/10/2025 - 7:51 pm

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos

Un nuevo hecho de violencia se registró en Michoacán, donde tres personas, dos policías y un civil, perdieron la vida tras un ataque armado. La agresión se atribuye al Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Un violento ataque armado dejó un saldo de tres personas sin vida, entre ellas dos elementos de la Policía Municipal, y una mujer herida de gravedad, en el municipio de Buenavista, Michoacán, en la llamada región de Tierra Caliente.

El incidente, atribuido al Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado 4 de octubre, en una caseta de vigilancia ubicada en la salida de la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, con rumbo a Tepalcatepec, sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec.

De acuerdo con reportes policiales, un grupo de sujetos fuertemente armados arribó a bordo de varios vehículos y abrió fuego con armas de alto poder, incluyendo fusiles de asalto y un Barrett calibre .50, sorprendiendo a los uniformados sin darles oportunidad de repeler la agresión.

En el lugar fallecieron los policías municipales identificados como Catalina "G" y Gonzalo "F", quienes recibieron múltiples impactos de bala mientras se encontraban de guardia.

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
Un vehículo policial con daños tras un ataque armado en Michoacán. Imagen ilustrativa. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

Un civil, identificado como Adán "N", de 54 años, también perdió la vida al quedar atrapado en medio del fuego cruzado mientras transitaba por la zona a bordo de un vehículo junto a su esposa, Ana Bertha "N", de 50 años y originaria de la población, quien resultó lesionada y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Apatzingán, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Ante lo ocurrido, autoridades estatales y federales desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda en la región, con refuerzos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, incluyendo patrullajes intensificados y módulos de inspección itinerantes.

"En el municipio de Buenavista, en coordinación con autoridades federales reforzamos el dispositivo de vigilancia en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec para dar con los responsables de una agresión contra agentes de la policía local", indicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán en un mensaje publicado a través de redes sociales.

La Secretaría también informó que fueron instalados "módulos de inspección itinerantes" en la zona, por lo que hizo un llamado a la población para "atender las indicaciones de los uniformados a fin de garantizar el orden".

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
Comunicado de la SSP de Michoacán tras un ataque armado en el municipio de Buenavista. Foto: Especial

Captura de capo desata violencia en Michoacán

Esta agresión se suma a una serie de ataques que se registraron en diversos puntos de Michoacán, luego de que Brayan “N”, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, fue detenido en el municipio de Jilotepec, Estado de México (Edomex), durante un operativo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales.

Algunos de los municipios afectados fueron Pátzcuaro, Tepalcatepec y Coahuayana, donde hubo quema de vehículos y hasta un ataque con drones cargados de explosivos.

En Pátzcuaro, por ejemplo, se reportó la quema de vehículos y narcobloqueos. De acuerdo con reportes no oficiales, se observaron al menos tres automóviles incendiados en la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro.

Por su parte, en el municipio de Tepalcatepec, se reportó un ataque con drones en una pista de aterrizaje conocida como "La Parota". De acuerdo con la información disponible sobre el hecho, éste ocurrió durante la mañana de hoy, cuando se llevó a cabo el acto delictivo que resultó en la destrucción de una avioneta y la afectación de otras más.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

