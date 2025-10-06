De las Heras: El 74% avala gestión de Claudia y el 63% cree que hay Gobierno honesto

Los programas sociales, derechos de las mujeres y educación concentraron las mayores expectativas ciudadanas hacia el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arrancó su primer año de Gobierno con amplio respaldo social: 74 por ciento de las personas encuestadas aprueban su Administración, de acuerdo con el Estudio Nacional de Evaluación de Gestión realizado por De las Heras Demotecnia en septiembre de 2025.

La calificación promedio otorgada a su trabajo es de 7.8, con 69 por ciento de las opiniones concentradas entre ocho y 10 puntos. Además, el estudio revela altas expectativas en programas sociales, derechos de las mujeres y educación, así como percepciones positivas sobre el combate a la corrupción y el desempeño económico.

En cuanto a la evaluación ciudadana, 74 por ciento aprueba el trabajo de la mandataria federal, mientras que 15 por ciento lo desaprueba, ocho por ciento se mantiene neutral y tres por ciento no sabe o no responde.

En la escala de calificación, 47 por ciento de las personas consultadas otorgan entre ocho y nueve puntos, 22 por ciento califica con 10, y el promedio general se ubica en 7.8.

Respecto a la opinión sobre su figura, 71 por ciento de la población tiene una percepción buena o muy buena de la Presidenta, frente a 17 por ciento que la considera mala o muy mala, y 12 por ciento que no sabe o no responde.

Las expectativas sobre su desempeño en distintos temas de Gobierno también reflejan confianza: 84 por ciento considera que su trabajo en programas sociales será bueno o muy bueno; 79 por ciento opina lo mismo sobre derechos de las mujeres; 70 por ciento sobre educación; 66 por ciento sobre obras e infraestructura; y 65 por ciento sobre el cuidado del medio ambiente.

En temas como vivienda, economía, abasto de agua y salud, las expectativas positivas oscilan entre 56 y 62 por ciento. El rubro con menor expectativa es seguridad, donde 44 por ciento considera que el trabajo será bueno o muy bueno.

En cuanto a percepciones generales sobre el Gobierno, 74 por ciento de las personas encuestadas considera que está dando resultados, 63 por ciento lo percibe como honesto, 67 por ciento cree que la situación económica ha mejorado desde el inicio de la Administración, y 69 por ciento evalúa positivamente el combate a la corrupción. Además, 62 por ciento considera que hay avances en materia de seguridad.

El estudio fue realizado mediante entrevistas en vivienda a mil personas mayores de 18 años con credencial de elector.

El levantamiento se llevó a cabo en septiembre de 2025, con un margen de error de más/menos 3.2 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

La muestra fue estratificada por tipo de competencia electoral y seleccionada aleatoriamente en secciones representativas del país.