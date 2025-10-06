"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

En un comunicado conjunto, las y los gobernadores de Morena expresaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum a un año del inicio de su Gobierno.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Las y los gobernadores emanados de Morena expresaron hoy su respaldo unánime a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al cumplirse el primer año de su Administración, destacando su liderazgo transformador, compromiso con la honestidad y los resultados alcanzados en beneficio de las familias mexicanas.

En un pronunciamiento conjunto, los mandatarios estatales afirmaron que este primer año refleja un modelo de Gobierno ético, con justicia social y visión de futuro, consolidando la Cuarta Transformación.

“La Cuarta Transformación no se detiene: avanza con fuerza, rumbo y convicción”, declararon, refrendando su apoyo al proyecto encabezado por Sheinbaum.

Los gobernadores resaltaron los programas sociales como pilar de la transformación, subrayando la reducción significativa de pobreza y desigualdad mediante pensiones para adultos mayores, becas educativas, apoyos a personas con discapacidad y acciones para comunidades vulnerables.

Las y los gobernadores de Morena respaldamos a la presidenta @Claudiashein al cumplirse su primer año de gobierno, destacando su liderazgo transformador, su compromiso con la honestidad y los avances alcanzados en bienestar, educación, seguridad e infraestructura. Estamos… pic.twitter.com/DcF6A2neiH — Mara Lezama (@MaraLezama) October 5, 2025

"Gracias a las pensiones para personas adultas mayores, las becas educativas, los apoyos a personas con discapacidad y las acciones dirigidas a comunidades vulnerables, se ha fortalecido la cohesión social y garantizado que nadie se quede atrás", afirmaron los 24 mandatarios estatales.

También destacaron mejoras en educación, equidad de género e infraestructura escolar, abriendo oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes.

En seguridad, reconocieron la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, que ha logrado reducir la violencia y fortalecer la paz con justicia a través de operativos estratégicos.

De acuerdo con lo señalado por las y los gobernadores morenistas, la estrategia de seguridad impulsada por Sheinbaum "ha dado frutos medibles: se ha logrado una reducción sostenida en los índices de violencia de alto impacto y se han desplegado operativos estratégicos contra el crimen organizado con detenciones y aseguramientos relevantes".

Además, aplaudieron el impulso a proyectos energéticos, hídricos y de vivienda, que promueven la soberanía nacional y un crecimiento equilibrado con inversiones históricas en agua, energía renovable, transporte y conectividad.

Finalmente, los mandatarios reiteraron su compromiso con los principios de austeridad, honestidad y humanismo mexicano, asegurando que trabajarán en unidad con la Presidenta Sheinbaum para construir un México más justo, próspero y libre.

"Las y los gobernadores de Morena refrendamos nuestra lealtad al proyecto de transformación encabezado por la Presidenta Sheinbaum. Con unidad, honestidad y trabajo conjunto, seguiremos construyendo un México más justo, próspero y libre, donde el poder público se ejerza siempre al servicio del pueblo", acotaron.

El pronunciamiento fue firmado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California; Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Julio Ramón Menchaca Salazar, Gobernador de Hidalgo; Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca; Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa; Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Alejandro Armenta Mier, Gobernador de Puebla; Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora; Norma Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz; Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora de Campeche; Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México; Margarita González Saravia Calderón, Gobernadora de Morelos; Mara Lezama Espinosa, Gobernadora de Quintana Roo; Javier May Rodríguez, Gobernador de Tabasco; Joaquín Jesús Díaz Mena, Gobernador de Yucatán; Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador de Chiapas; Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit; José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí; Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas; y David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas.