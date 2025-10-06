Gerardo Trejo Veytia

México y sus cuellos de botella

"México vive una oportunidad histórica con el nearshoring: empresas que buscan instalarse cerca de Estados Unidos miran hacia nuestro país, pero muchas frenan sus inversiones porque dudan de contar con energía suficiente, limpia y estable".

Gerardo Trejo Veytia

06/10/2025 - 12:04 am

México y sus cuellos de botella
Instalaciones de Metro Energía, planta construida por la CFE. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Vivimos rodeados de restricciones: el tráfico que nos retrasa, el dinero que no alcanza, el tiempo que se agota. Normalmente, las vemos como obstáculos que frenan nuestro avance. Sin embargo, existe otra manera de interpretarlas: las restricciones son luces rojas que señalan dónde se esconde la verdadera oportunidad de mejora.

Eliyahu Moshe Goldratt (1947–2011), físico israelí, consultor de gestión, escritor y pensador empresarial, desarrolló la Teoría de las Restricciones (TOC, Theory of Constraints). Estudió Física en la Universidad de Tel Aviv y obtuvo un doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Bar-Ilan. Aunque se formó en las ciencias duras, pronto aplicó su mentalidad analítica a los problemas de gestión empresarial. En los años 70 fundó la empresa Creative Output, donde creó algoritmos para optimizar la productividad en fábricas, lo que más tarde derivó en su famoso enfoque de la TOC.

La TOC es un método de mejora continua que concentra la atención en los “cuellos de botella” de cualquier sistema, sea una empresa, una fábrica, un hospital o incluso un país. Siempre existe un punto que limita el desempeño global. Goldratt propuso un ciclo de cinco pasos para abordarlo:

Los cinco pasos de la TOC:

1. Identificar la restricción:

  • Localizar el cuello de botella: la parte del proceso que frena todo lo demás.
  • Ejemplo: en una fábrica de muebles, la lijadora que procesa menos piezas que el resto de la línea.

2. Explotar la restricción:

  • Aprovechar al máximo lo que ya existe antes de invertir.
  • Ejemplo: asegurarse de que la lijadora nunca esté apagada ni esperando material.

3. Subordinar todo lo demás.

  • El resto de la organización debe adaptarse al ritmo de la restricción.
  • Ejemplo: si la lijadora procesa 50 mesas al día, cortar 100 tablones solo generará inventario detenido.

4. Elevar la restricción

  • Cuando ya no es posible mejorar operativamente, se aumenta su capacidad.
  • Ejemplo: comprar otra lijadora, automatizar parte del proceso o contratar personal especializado.

5. Repetir el ciclo

  • Al eliminar una restricción, aparecerá otra.
  • Ejemplo: tras resolver el cuello de botella en la lijadora, ahora lo será el área de barnizado.

La enseñanza central es clara: la fortaleza de un sistema depende de su eslabón más débil. En lugar de dispersar esfuerzos, la clave está en optimizar, elevar y, después, avanzar al siguiente cuello de botella.

México y sus Restricciones

Si trasladamos esta lógica a la escala de un país, la pregunta es inevitable: ¿cuál es hoy la restricción que frena el desarrollo de México?

La respuesta puede incomodar, porque no se trata de una lista interminable de problemas, sino de identificar uno central. Hoy, ese cuello de botella es la electricidad confiable en los polos industriales.

México vive una oportunidad histórica con el nearshoring: empresas que buscan instalarse cerca de Estados Unidos miran hacia nuestro país, pero muchas frenan sus inversiones porque dudan de contar con energía suficiente, limpia y estable. La restricción es clara: sin electricidad, no hay crecimiento industrial sostenible.

Si México logra superar este obstáculo, la atención se desplazará a la logística: puertos saturados, carreteras insuficientes, transporte intermodal escaso. Superada la energía, será el comercio quien marque el límite.

Más adelante surgirán con fuerza las instituciones: seguridad jurídica, aplicación de la ley, eficiencia regulatoria. Y, en el largo plazo, el capital humano y la educación definirán el techo del desarrollo.

Las restricciones cambian, pero siempre hay una principal. El reto de cualquier país es gestionarlas en secuencia, no todas a la vez. Mientras las políticas públicas tienden a dispersarse en múltiples frentes, la TOC propone lo contrario: identificar el cuello de botella del desarrollo del país y concentrar ahí recursos, liderazgo y voluntad política. Resolver ese punto multiplica el impacto de todas las demás acciones.

Las restricciones no son enemigos a vencer, sino brújulas que marcan el camino. México no necesita arreglar todos sus problemas de golpe; necesita reconocer cuál frena hoy con mayor fuerza su potencial y trabajar con disciplina hasta superarlo.

Solo así liberará, paso a paso, su verdadero flujo de desarrollo. Porque el futuro no está en negar nuestras limitaciones, sino en usarlas como guías estratégicas para crecer y alcanzar un desarrollo inclusivo.

#OpiniónCoparmex

Gerardo Trejo Veytia

Gerardo Trejo Veytia

Gerardo Trejo Veytia es ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Administración por el ITAM. Actualmente es Vicepresidente Nacional de Coparmex, con responsabilidad en temas de sustentabilidad. Ha sido también Secretario General de la Confederación, destacando por su capacidad de diálogo y liderazgo institucional. Es empresario, analista y articulista, con participación frecuente en medios nacionales. Promueve el libre mercado incluyente, la democracia, la certidumbre jurídica y el desarrollo sustentable como pilares del país.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
1

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
2

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
3

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

4

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

Empty The Tanks México
5

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

6

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Pan de muerto
7

¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

Vandalismo, es el momento de hacer algo
8

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
9

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
10

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

11

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
12

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
13

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
14

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
15

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El 74 por ciento de la ciudadanía aprueba a Sheinbaum: De la Heras.
1

De las Heras: El 74% avala gestión de Claudia y el 63% cree que hay Gobierno honesto

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
2

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
3

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
4

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
5

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
6

Ataque armado en Buenavista, Michoacán, deja 3 muertos; atribuyen ataque al CMNG

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
7

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el día de hoy la detención de Néstor “N” en Malinalco, Estado de México, implicado en delitos graves.
8

Néstor "N", presunto jefe de plaza de una célula delictiva, es detenido en el Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
9

De AMLO al no injerencismo: aquí las 15 frases más destacadas de Claudia en el Zócalo

Beca Rita Cetina: el registro está por cerrar.
10

¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
11

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
12

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil