"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

Claudia Sheinbaum hizo un breve comentario sobre la forma en que estuvieron acomodados algunos de los invitados especiales de su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).— La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó la mañana de este lunes que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la Cuarta Transformación (4T) durante el mensaje que dio en el cierre de la gira por su Primer Informe de Gobierno, luego de que llamara la atención que figuras como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde Luján fueron colocadas en la segunda y tercera fila, detrás de las y los gobernadores, y rodeados por una valla metálica.

“No tiene nada de malo cómo se acomodaron y no hay ningún mensaje”, respondió la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina de este lunes 6 de octubre.

Y es que uno de los aspectos que no pasó desapercibido en el evento masivo de ayer fue dónde estuvieron colocados estos personajes políticos, especialmente porque son los mismos que, hace siete meses, protagonizaron un gesto que generó una fuerte polémica y abrió especulaciones sobre un posible distanciamiento con la ahora Presidenta.

El episodio ocurrió el 9 de marzo pasado, durante el primer gran mitin de Sheinbaum en el Zócalo capitalino, en el que la mandartaria dio un mensaje contundent sobre la relación comercial con Estados Unidos y la estrategia de su gobierno para enfrentar la amenaza arancelaria impulsada por el entonces presidente Donald Trump. En aquella ocasión, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización nacional de Morena— posaban para una fotografía grupal justo cuando la mandataria pasaba detrás de ellos para saludar, pero estos no notqron su presencia pues le estaban dando la espalda.

El momento, captado en video, fue ampliamente difundido en redes sociales, lo que desató comentarios y múltiples lecturas políticas.

Este domingo 5 de octubre, durante el informe presidencial, lo que volvió a llamar la atención fue precisamente la ubicación de ese mismo grupo, quienes fueron colocados dentro de una valla metálica, conocida coloquialmente como “corralito”. En la primera fila se encontraban los gobernadores y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tuvieron el saludo directo de Sheinbaum Pardo.

Detrás de ellos se ubicaron Ricardo Monreal Ávila, Adán Augusto López Hernández y Nahuel Lescano; en la tercera fila, Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde Luján, junto a otros militantes de Morena.

El propio Ricardo Monreal ironizó sobre el acomodo cuando fue abordado por los medios al término del evento. “Hoy nos ‘encorralaron’ para no cometer aquel error, nos ‘encorralaron’ para que no cometiéramos errores”, dijo en tono "bromista".

Durante la conferencia matutina de este lunes, el comentario del legislador fue retomado por reporteros, ante lo cual Sheinbaum rió y, con un gesto, negó que hubiera algo detrás. “No hay ningún mensaje sobre la ubicación de los líderes”, reiteró la mandataria.