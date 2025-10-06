UNAM y CCH Sur acuerdan reforzar seguridad: habrá botones de emergencia, cámaras...

La UNAM y el CCH Sur acordaron reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel con la instalación de botones de emergencia, luminarias, cámaras, y controles de acceso.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur concluyeron un proceso de diálogo que derivó en la aprobación de medidas urgentes para reforzar la seguridad, fortalecer la atención a la salud mental y mejorar la comunicación institucional.

Tras los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el CCH Sur, cuando un estudiante agredió con arma blanca a otro alumno, quien falleció, y a un trabajador del plantel, autoridades de la Rectoría, de la Dirección General del CCH y del plantel sostuvieron tres mesas de trabajo los días 24 y 25 de septiembre, y 3 de octubre para revisar punto por punto el pliego petitorio presentado por estudiantes.

El resultado fue un documento firmado por la directora del plantel, Susana Lira de Garay, y la Comunidad Organizada CCH Sur, que establece compromisos concretos y un cronograma de actividades que se estarán implementando.

"Imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel", señaló la UNAM en un comunicado difundido por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS).

Entre las acciones acordadas destacan la revisión de protocolos de seguridad; la instalación de botones de emergencia, luminarias y cámaras de videovigilancia; así como la capacitación en primeros auxilios y protección civil.

También se contempla la creación de brigadas universitarias, la credencialización con lectores de código y biométricos, y la puesta en marcha de canales de comunicación directa, como correos institucionales, grupos informativos y líneas de denuncia anónima.

En materia de salud mental, se activarán programas de contención grupal, atención psicológica especializada y difusión de los servicios disponibles. Además, se reforzará la asignatura de Igualdad de Género, y se ampliará la capacitación docente en temas de derechos humanos, neurodivergencias y prevención del acoso.

Las medidas comenzarán a aplicarse en fases inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, y serán monitoreadas mediante reuniones periódicas de seguimiento con la representación estudiantil.

Directores respaldan estrategia de seguridad

En respaldo a estas acciones, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM emitió un pronunciamiento en el que se suma a la estrategia definida por el Rector Leonardo Lomelí Vanegas para garantizar entornos académicos seguros y colaborativos.

El posicionamiento reafirma el compromiso institucional de escuchar a todos los sectores de la comunidad, reforzar medidas preventivas con enfoque integral, ampliar los programas de atención a la salud mental y fomentar la construcción de comunidades solidarias.