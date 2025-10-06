Sheinbaum anuncia un Registro Nacional de Salud. ¿Cuándo iniciará y para qué servirá?

La creación del Sistema de Salud Nacional permitirá al ISSSTE, al IMSS y al IMSS-Bienestar compartir la información del historial médico de las personas entre las tres instituciones, y así se puedan atender en cualquiera de ellas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que en enero de 2026 comenzará el registro de todos los mexicanos en el Sistema de Salud Nacional, que tiene como objetivo que las tres principales instituciones de salud del país puedan compartir la información de los pacientes y así las personas puedan asistir a cualquiera de ellas, sin depender de cuál es beneficiaria.

"Les adelanto, en enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, del IMSS, del IMSS-Bienestar", dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes.

"De acuerdo con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades, ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS o del IMSS-Bienestar, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública", añadió.

Ya en julio, Sheinbaum anunció que desde que llegó al poder y hasta finales de 2025 habrá en funcionamiento al menos 31 nuevos hospitales y 12 unidades de medicina familiar, mientras que otros 20 nosocomios comenzarán su construcción en lo que resta del año. Todo ello representa una inversión superior a los 90 mil millones de pesos (mdp).

“Muy importante el esfuerzo: 31 hospitales nuevos y 12 centros de salud; más 20 hospitales que inician construcción este año. 260 quirófanos que van a estar en operación que no estaban funcionando por diferentes razones”, señaló la mandataria federal en su conferencia de prensa matutina, al destacar la expansión en infraestructura hospitalaria.

Sheinbaum precisó que la inversión destinada a los 31 hospitales que ya están en proceso y que serán inaugurados este mismo año asciende a 50 mil millones de pesos. Para los otros 20 hospitales que comenzarán su construcción en los próximos meses, el presupuesto adicional será de 40 mil millones de pesos. En cuanto a la puesta en operación de los quirófanos, el monto estimado es de dos mil 500 millones de pesos.

Además, en junio, se lanzó el programa estrella del Gobierno de Sheinbaum: Salud Casa por Casa, que brindará atención médica gratuita y a domicilio a personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país. Durante el inicio de operaciones, se informó que ya han sido visitadas 8.7 millones de personas. Además, se desplegarán 312 brigadas rurales en 615 municipios de difícil acceso para atender a casi medio millón de derechohabientes. Son 20 mil funcionarios involucrados en este servicio.