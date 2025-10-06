Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Senador Saúl Monreal busque postularse por otro partido, la Presidenta Sheinbaum Pardo respondió que será la ciudadanía quien evalúe esa decisión.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas: “Pues que se espere seis años. Está joven, muy joven él”.

El comentario de la mandataria federal surgió luego de que el legislador morenista confirmara su intención de buscar la candidatura, pese a la Ley que prohíbe el nepotismo, y de que incluso dejara abierta la posibilidad de postularse por el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad?”, respondió la titular del Poder Ejecutivo cuando se le preguntó sobre esa posibilidad.

“Mi recomendación personal, no de la Presidenta Claudia, es que se espere seis años. Tiene mucha vida por delante todavía, mucha vida política por delante”, agregó.

La Presidenta insistió en que que se trató de una opinión personal, no de una posición oficial del Gobierno federal, y reiteró su confianza en que los procesos políticos en Zacatecas se resuelvan con respeto a la Ley y a la voluntad popular.