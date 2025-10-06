Tesoro de EU sanciona a 8 personas y 12 empresas mexicanas ligadas a "Los Chapitos"

El Tesoro estadounidense bloqueó bienes y prohibió transacciones a integrantes de "Los Chapitos" y empresas mexicanas que presuntamente abastecían químicos para laboratorios de fentanilo.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este lunes a ocho personas y 12 empresas mexicanas vinculadas a la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas mexicanas y a 12 empresas con sede en México vinculadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Esta red suministra precursores químicos ilícitos para fentanilo al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista responsable de una parte significativa de las drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos", señaló el Tesoro estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la facción liderada por los hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar coordina la producción y distribución de fentanilo y metanfetamina ilícita dentro de México y hacia territorio estadounidense.

Entre las empresas sancionadas destaca Sumilab, dedicada a productos químicos y equipos de laboratorio, junto con otras compañías propiedad de la familia Favela López, que conforman una red vinculada a insumos químicos, equipamiento especializado y actividades agrícolas.

También forman parte de la lista Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab y Storelab, relacionadas con laboratorios, químicos y agricultura. A ellas se suman Viosma, Prolimph, Salud y Roco, vinculadas a limpieza industrial, servicios de salud mental y bienes raíces.

"Tras las sanciones de la OFAC de mayo de 2023 contra Sumilab, la familia Favela López retiró la señalización de las tiendas y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa".

Según el Tesoro estadounidense, estas empresas suministraban precursores químicos y apoyo logístico a laboratorios ilícitos operados por “Los Chapitos”. Además, se identificó a intermediarios como Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, quien abastecía a los narcotraficantes mediante facturación fraudulenta y mecanismos de ocultamiento.