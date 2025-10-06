Lula rompe el hielo con Trump: pide que retire aranceles y sanciones a los brasileños

Trump coincidió en destacar el buen tono de la conversación y aseguró incluso que disfrutó la llamada, pero no dio detalles sobre si Lula lo convenció de retirar algunos o todos los aranceles contra Brasil.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que retire los aranceles de hasta un 50 por ciento a las exportaciones brasileñas y las sanciones a altos funcionarios, esto en una llamada telefónica en la que se mantuvo la "buena química" que tuvieron en Nueva York.

La Presidencia brasileña destacó el "buen tono" de una conversación que se prolongó durante media hora y en la que ambos líderes recordaron la buena impresión que se causaron hace unos días en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Lula ha descrito el encuentro como una oportunidad para restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias occidentales", trasladó la Presidencia en una nota en la que se informó que ambos líderes intercambiaron sus números personales para tener "comunicación directa".

Trump coincidió en destacar el buen tono de la conversación y aseguró incluso que disfrutó la llamada. "¡Nuestros países funcionarán muy bien juntos!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

"He mantenido una llamada telefónica muy buena con el Presidente Lula [...] centrada principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países", apuntó Trump.

Lula también recordó a Trump que Brasil es uno de los tres países del G20 con el que Estados Unidos mantiene superávit en la balanza de bienes y servicios, y le pidió que retire las sanciones y las restricciones que impuso a algunos altos funcionarios, como es el caso del Juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Por último, ambos acordaron encontrarse pronto. Lula propuso esa posibilidad en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Malasia a finales de octubre, o bien en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar en Belén, en noviembre. A la espera de que Trump acepte la invitación, Lula le mostró su predisposición a viajar a Estados Unidos.

En su mensaje, Trump confirmó que se reunirán "en un futuro no muy lejano". Estos encuentros serán "tanto en Brasil como en Estados Unidos", indicó el mandatario estadounidense.

El diálogo entre Lula da Silva y Trump ocurrió tras la crisis generada por la imposición de aranceles a una variedad de productos brasileños que entró en vigencia el 6 de agosto pasado. De acuerdo con el comunicado, el Presidente brasileño describió el contacto con su homólogo estadounidense como una "oportunidad para restaurar las relaciones amistosas de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente".

Trump designó al Secretario de Estado, Marco Rubio, para dar seguimiento a las negociaciones con el Vicepresidente brasileño Alckmin, el Canciller Vieira y el Ministro Haddad.

La posibilidad de un encuentro directo entre Lula da Silva y Trump ya había sido anunciada el mes pasado por el Presidente estadounidense durante la Asamblea General de la ONU en su sede de la ciudad de Nueva York, luego de un breve contacto entre ambos, donde se saludaron y acordaron conversar.

–Con información de Europa Press y Xinhua