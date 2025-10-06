Una presunta amenaza de bomba obliga a evacuar la FCPyS de la UNAM; activan protocolo

Las autoridades universitarias desalojaron a estudiantes, docentes y personal administrativo por precaución mientras se realizaban revisiones en el plantel.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó este lunes el protocolo por amenaza de explosivo ante una nueva alerta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), ubicada en Ciudad Universitaria (CU).

Desde temprano, las autoridades escolares desalojaron de forma preventiva a estudiantes, docentes y personal administrativo, luego de que se difundiera en redes sociales una hoja pegada en uno de los baños del edificio, con un mensaje que advertía sobre la colocación de una bomba.

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”, se leía en el mensaje anónimo.

Elementos de seguridad universitaria, bomberos y personal especializado acudieron al lugar para realizar una inspección minuciosa en busca de cualquier objeto sospechoso. Hasta el momento, no se han reportado incidentes ni personas lesionadas.

En un comunicado, la FCPyS confirmó: “Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”.

El director de la Facultad, Alejandro Chanona Burguete, no ha anunciado la suspensión de actividades académicas, pero pidió a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/DzR6ny8sUQ — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) October 6, 2025

En paralelo, los estudiantes convocaron a una asamblea para exigir mayor seguridad en los planteles y discutir posibles acciones como un paro de actividades o una marcha.

La semana pasada, diversas facultades, preparatorias y escuelas de estudios superiores recibieron mensajes sobre posibles atentados explosivos o agresiones directas, lo que llevó a la realización de clases en línea mientras se reforzaban los protocolos de seguridad.

La UNAM reafirmó su postura frente a cualquier tipo de amenaza, y llamó a la comunidad universitaria a conservar la calma y seguir las indicaciones del personal de protección civil.