"Don José", presunto líder de una célula ligada a "Los Mayos", es detenido en Durango

Las autoridades realizaron cateos en cinco domicilios de Durango que dieron como resultado la detención de "Don José", presunto líder de una célula de "Los Mayos", y de otras cinco personas.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que autoridades federales y estatales de Durango lograron la detención de José Luis "N", alias "Don José", quien sería presunto líder de una célula delictiva afín a la facción de "Los Mayos".

Dicho sujeto fue detenido, junto a cinco personas más, por presuntamente pertenecer a un grupo criminal que se dedica al secuestro y tráfico de personas, detalló el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, a través de una publicación en la red social X, antes Twitter.

En un comunicado, la SSPC dio a conocer que las autoridades emprendieron cinco órdenes de cateo en domicilios de distintas colonias del municipio de Durango, lo que derivó en la detención de seis personas, entre ellas "Don José".

En una operación encabezada por el Ejército Mexicano detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis "N", alias "Don José", quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona

De acuerdo con información oficial, como resultado de las labores de inteligencia, las autoridades identificaron cinco inmuebles que presuntamente eran utilizados por un grupo criminal para cometer delitos como secuestro y tráfico de personas.

Gracias a las labores de vigilancia, se obtuvieron los datos de prueba necesarios para que un Juez de control otorgara las órdenes de cateo para intervenir los predios mencionados.

Una vez que los mandamientos judiciales fueron concedidos, elementos de distintas corporaciones ejecutaron cateos simultáneos en cinco domicilios, ubicados en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria.

Tras ejecutar cinco cateos en Durango, detienen al líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas.

Como resultado de estas acciones de seguridad, las autoridades capturaron a seis personas, incluyendo a "Don José", presunto líder de una célula de "Los Mayos" presuntamente involucrado en los delitos de secuestro y trata de personas.

Además, fueron asegurados los cinco inmuebles intervenidos, y se logró el decomiso de tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

Finalmente, las seis personas detenidas en estas acciones fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los artículos incautados, para que se determine su situación legal.

Los operativos que llevaron a la detención del presunto líder de la célula de "Los Mayos" en Durango fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con agentes de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), de la SSPC y de autoridades locales.