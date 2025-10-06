"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

Derek Abraham "N", alias "El Duro", y su hermano Diego "N", ambos presuntos integrantes de la banda Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en la CdMx.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Derek Abraham "N", alias "El Duro", y su hermano Diego "N", ambos presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron detenidos por fuerzas federales en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CdMx).

Derivado del seguimiento a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la Ciudad de México, agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con la organización criminal, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios. "De esa forma se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron dos cateos en domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidos Derek Abraham ‘N’, de 23 años y Diego ‘N’, de 21 años, además se aseguraron seis teléfonos celulares y dosis de droga", detalló.

A los detenidos de la Anti-Unión Tepito, señaló la dependencia, se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El operativo contra la Fuerza Anti-Unión Tepito fue llevado a cabo por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx.

Los hermanos detenidos son "presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio", señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CdMx, Pablo Vázquez Camacho. "Se les aseguraron dosis de presunta droga. Seguimos trabajando y no daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia y los delitos de alto impacto en la Ciudad", añadió.

Apenas en mayo, elementos de la policía de CdMx habían detenido a otros dos integrantes de la Anti-Unión Tepito, entre ellos Luis Emmanuel Barroso, alias "El Lunátiko", por su presunta participación en un triple homicidio, ocurrido el año pasado.

La captura fue reportada por el titular de la dependencia, Vázquez Camacho, quien aseguró que los sujetos fueron aprehendidos en la Alcaldía Cuauhtémoc en posesión de aparente mariguana, cocaína y cristal; además de ser integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital.

"Uno de los detenidos es presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia que mantiene una disputa con otra célula, las cuales operan en la zona centro. A uno se le relaciona con el homicidio de tres personas ocurrido en 2024", destacó el funcionario en redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, el triple homicidio por el que se imputa a "El Lunático" se registró la madrugada del 24 de noviembre de 2024, en una vecindad ubicada entre las calles Manuel Doblado y José Joaquín Herrera, de la Colonia Centro.

 

Aquel día, un grupo de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron sorprendidos por criminales a bordo de motocicletas que abrieron fuego contra los presentes, dejando a tres hombres sin vida.

Desde entonces, las autoridades capitalinas intensificaron los patrullajes preventivos, trabajos de inteligencia y operativos de vigilancia fija y móvil en la demarcación. Como resultado de estas acciones, elementos de la Policía Auxiliar detuvieron a dos hombres que manipulaban bolsas con droga en plena vía pública.

Al notar la presencia policial, los sospechosos abordaron una motocicleta color azul e intentaron huir, por lo que se originó una persecución que culminó en la Tercera Calle de República de Bolivia, donde las autoridades capitalinas les cerraron el paso y provocaron que cayeran a la cinta asfáltica donde rápidamente fueron asegurados.

Al realizarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, les aseguraron 24 cápsulas con un material color blanco similar a la cocaína, nueve dosis de aparente mariguana, una bolsa con una sustancia parecida al crystal, un teléfono celular, dinero en efectivo y un sensor de presencia de motocicleta.

Por lo anterior, los hombres de 23 y 29 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

