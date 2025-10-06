Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 1:48 pm

Israel autorizó la repatriación de los 6 mexicanos que viajaban en la Sumud Flotilla.

La SRE informó que se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de los seis mexicanos presos en Israel por viajar en la Sumud Flotilla, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentosos requeridos. Ya tienen la autorización para su repatriación.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México informó este lunes que ya obtuvo la autorización para la repatriación al país de los seis mexicanos que se encuentran presos en Israel por su participación en la Global Sumud Flotilla, que fue ilegalmente detenida en aguas internacionales mientras intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Cancillería mexicana publicó en redes sociales que el Embajador de México en Israel, Mauricio Escareno, realizó una nueva visita consular este lunes a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.

"Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región", detalló la SRE.

La dependencia, ahondó, "ha mantenido contacto permanente con sus familiares, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentosos requeridos".

Para asegurar un retorno seguro a México, concluyó la SRE, se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del Embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso.

El domingo, la SRE informó que el Embajador Escareno se había entrevistado con las y los connacionales actualmente cautivos en el centro de detención de Ktziot, como parte de las acciones del Gobierno de México para asegurar su salud e integridad física.

En su mensaje, la SRE también reveló que el equipo de la Cancillería mexicana sostuvo una nueva reunión con las familias de las y los connacionales arrestados en Israel, con el objetivo de "informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Israel".

