Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Los hermanos y legisladores, Saúl y Ricardo Monreal, confrontaron nuevamente a la Presidenta Claudia Sheinbaun Pardo, en el marco de su discurso por su primer año en el Gobierno, por posiciones de poder dentro del partido Morena.

Mientras el Senador Saúl Monreal insistió en contender por la gubernatura de Zacatecas sin descartar una alianza con el PRI o PAN, el Diputado Ricardo Monreal dijo haber sido “encorralado” durante el mensaje, en donde esta ocasión no se le colocó en la primera fila frente al templete, como pasó el 9 de marzo, cuando Monreal junto a otros dirigentes de Morena ignoraron la presencia de la Presidenta cuando pasaba a saludarlos por estar tomándose una foto.

En el caso de Senador Saúl, el menor de los Monreal, se trata de un nuevo episodio en el que ha desafiado el llamado de la Presidenta, quien impulsó una reforma para que un Gobernador no pueda ser sucedido por su pareja o un familiar. Saúl Monreal es hermano del Gobernador David Monreal, y ha insistido que él debe ser el candidato del oficialismo.

“He dicho que el que respira, aspira. Mi aspiración sigue intacta y firme. Vamos a dar la lucha interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local que es aproximadamente el próximo año”, dijo Saúl Monreal al ser cuestionado por la prensa sobre su interés de suceder a su hermano.

—¿Si le pidieran del PRI o del PAN? —se le cuestionó a Saúl Monreal.

—Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo.

—¿Entonces no está descartado? —se le insistió.

—Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que es un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación, y vamos a estar muy al pendiente —puntualizó el Senador Monreal.

Desde febrero pasado, luego de la aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección, el Senador de Morena ha insistido en su interés de participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas. Tampoco ha desistido en su meta aún cuando el Consejo General de Morena ha prohibido estatutariamente que un familiar del Gobernador en turno lo suceda en el cargo.

Los hermanos Monreal han gobernado Zacatecas en dos ocasiones. En primera instancia, Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ocupó la gubernatura de 1998 a 2004. Más tarde, su hermano David Monreal asumió el cargo en el año 2021 y su mandato se extiende hasta 2027. Saúl Monreal busca ser el tercer hermano en ocupar la gubernatura.

De hecho, en junio pasado, Monreal dijo que podría ir con otro partido o incluso tener una candidatura independiente. Argumentó que él votó en favor de la reforma contra el nepotismo que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero dijo que puede haber sus excepciones, porque debe aplicar para quienes sin ningún mérito político son impuestos por el gobernante en turno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió este lunes desde su conferencia del pueblo y le pidió esperar seis años más. “Está joven, es muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante”.

—Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN —se le planteó en la conferencia de este lunes.

—Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Aquí mi recomendación personal, no de la Presidenta, de Claudia, es que se espere seis años, hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante.

Cuestionado sobre ese mismo tema, el día de ayer su hermano, el Diputado Ricardo Monreal se limitó a decir que “su posición es de respeto” y posteriormente reclamó que haya sido “encorralado” durante el mensaje.

“Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error. Hoy nos encorralaron para que no cometiéramos ningún error”, expresó en referencia al episodio del pasado 9 de marzo cuando la Presidente convocó a la ciudadanía al Zócalo. Antes de subir al templete, Sheinbaum pasó desapercibida por Ricardo Monreal, el Senador Adán Augusto López, la dirigente morenista Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, quienes en ese momento se tomaban una foto.

Sobre este tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en la mañana que no tiene nada de malo cómo se acomoda a la gente, y que no hay ningún mensaje.