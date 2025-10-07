Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 8:00 pm

Artículos relacionados

Desde febrero pasado, luego de la aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección, Saúl Monreal, Senador por Morena, ha insistido en su interés de participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas. 

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Los hermanos y legisladores, Saúl y Ricardo Monreal, confrontaron nuevamente a la Presidenta Claudia Sheinbaun Pardo, en el marco de su discurso por su primer año en el Gobierno, por posiciones de poder dentro del partido Morena.

Mientras el Senador Saúl Monreal insistió en contender por la gubernatura de Zacatecas sin descartar una alianza con el PRI o PAN, el Diputado Ricardo Monreal dijo haber sido “encorralado” durante el mensaje, en donde esta ocasión no se le colocó en la primera fila frente al templete, como pasó el 9 de marzo, cuando Monreal junto a otros dirigentes de Morena ignoraron la presencia de la Presidenta cuando pasaba a saludarlos por estar tomándose una foto.

En el caso de Senador Saúl, el menor de los Monreal, se trata de un nuevo episodio en el que ha desafiado el llamado de la Presidenta, quien impulsó una reforma para que un Gobernador no pueda ser sucedido por su pareja o un familiar. Saúl Monreal es hermano del Gobernador David Monreal, y ha insistido que él debe ser el candidato del oficialismo.

En los tres estados el nepotismo en disputa está directamente ligado con los cacicazgos que se han construido alrededor de estas figuras.
"En Zacatecas, el cacicazgo de los Monreal es como la canción de Peñaranda: nunca se acaba. Siempre hay otro hermano dispuesto a sacrificarse por el pueblo. A Saúl Monreal ya se la cantó de frente y en su estado la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde". Foto: Graciela López, Cuartoscuro

“He dicho que el que respira, aspira. Mi aspiración sigue intacta y firme. Vamos a dar la lucha interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local que es aproximadamente el próximo año”, dijo Saúl Monreal al ser cuestionado por la prensa sobre su interés de suceder a su hermano.

—¿Si le pidieran del PRI o del PAN? —se le cuestionó a Saúl Monreal.

—Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo.

—¿Entonces no está descartado? —se le insistió.

—Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que es un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación, y vamos a estar muy al pendiente —puntualizó el Senador Monreal.

Desde febrero pasado, luego de la aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección, el Senador de Morena ha insistido en su interés de participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas. Tampoco ha desistido en su meta aún cuando el Consejo General de Morena ha prohibido estatutariamente que un familiar del Gobernador en turno lo suceda en el cargo.

Los hermanos Monreal han gobernado Zacatecas en dos ocasiones. En primera instancia, Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ocupó la gubernatura de 1998 a 2004. Más tarde, su hermano David Monreal asumió el cargo en el año 2021 y su mandato se extiende hasta 2027. Saúl Monreal busca ser el tercer hermano en ocupar la gubernatura.

De hecho, en junio pasado, Monreal dijo que podría ir con otro partido o incluso tener una candidatura independiente. Argumentó que él votó en favor de la reforma contra el nepotismo que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero dijo que puede haber sus excepciones, porque debe aplicar para quienes sin ningún mérito político son impuestos por el gobernante en turno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió este lunes desde su conferencia del pueblo y le pidió esperar seis años más. “Está joven, es muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante”.

—Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN —se le planteó en la conferencia de este lunes.

—Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Aquí mi recomendación personal, no de la Presidenta, de Claudia, es que se espere seis años, hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante.

El legislador Ricardo Monreal informó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas no se discutirá en este periodo, aunque Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso presidencial.
El legislador Ricardo Monreal. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Cuestionado sobre ese mismo tema, el día de ayer su hermano, el Diputado Ricardo Monreal se limitó a decir que “su posición es de respeto” y posteriormente reclamó que haya sido “encorralado” durante el mensaje.

“Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error. Hoy nos encorralaron para que no cometiéramos ningún error”, expresó en referencia al episodio del pasado 9 de marzo cuando la Presidente convocó a la ciudadanía al Zócalo. Antes de subir al templete, Sheinbaum pasó desapercibida por Ricardo Monreal, el Senador Adán Augusto López, la dirigente morenista Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, quienes en ese momento se tomaban una foto.

Sobre este tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en la mañana que no tiene nada de malo cómo se acomoda a la gente, y que no hay ningún mensaje.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
1

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
2

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las agresiones del "bloque negro" ocurridas el 2 de octubre con una publicación del empresario Claudio X. González.
3

La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

4

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
5

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

6

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
7

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
8

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes sobre las aspiraciones del Senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas.
9

Pues que Saúl Monreal se espere 6 años: Sheinbaum. Y si se va es decisión suya, dice

La SRE confirmó que Israel ya autorizó la repatriación de los seis mexicanos detenidos ilegalmente por viajar en la Sumud Flotilla; los acompañará el Embajador.
10

Israel autoriza repatriación de mexicanos presos; habrá protocolo de protección: SRE

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
11

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

13

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

Tortura a activistas de la Flotilla Global Sumud
14

Activistas acusan a Israel de tortura: los metieron a jaulas sin agua ni medicamentos

Claudia Sheinbaum negó que existiera algún mensaje político detrás de cómo fueron ubicados los principales liderazgos de la 4T durante su mensaje en el Zócalo.
15

"No hay ningún mensaje", dice Sheinbaum sobre "corralito" de Monreal y Adán en Zócalo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Hermanos Monreal confrontan otra vez a Sheinbaum
2

Los Monreal (Saúl y Ricardo) confrontan otra vez a Sheinbaum por posiciones de poder

La SSC cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Norma "N", acusada de asociación delictuosa por el homicidio de colaboradores de Clara Brugada.
3

La SSC-CdMx cumple nueva orden de aprehensión contra Norma "N" por caso Ximena y José

4

Jessica Luna Aguilar, excandidata del PT a Alcaldía de Yanga, Veracruz, es asesinada

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
5

Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
6

Sacerdote de Mezcala, Guerrero, es hallado muerto; habían denunciado su desaparición

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
7

VERSUS ¬ La Presidenta envió mensajes poderosos a varios. Empezando con los corruptos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León.
8

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur

9

Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

El Senado envía minuta de la reforma a la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados
10

San Lázaro recibe minuta de reforma a Ley de Amparo; "no habrá fast track": Rabadán

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron capturados en CdMx.
11

"El Duro" y su hermano, ambos de la Fuerza Anti-Unión Tepito, son detenidos en CdMx

La SSPC informó que autoridades federales y estatales de Durango detuvieron a "Don José", presunto líder de una célula delictiva ligada a "Los Mayos".
12

"Don José", presunto líder de una célula ligada a "Los Mayos", es detenido en Durango