Huracán "Priscilla" avanza lento sobre el Pacífico: SMN; prevé lluvias en 6 estados

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 5:09 pm

El huracán "Priscilla", de categoría 1, ha provocado lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. El SMN informó que el ciclón mantiene un avance lento frente a las costas mexicanas.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El huracán "Priscilla", de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, avanza este lunes frente a las costas del Pacífico mexicano, generando fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en varios estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se ubica a 355 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 595 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Hasta el último reporte de las 15:07 horas, el fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 170 km/h, y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de siete km/h. Estas condiciones continúan provocando efectos severos en las zonas costeras del occidente del país.

La Conagua señaló que la amplia circulación del huracán sigue ocasionando lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y la costa de Michoacán, así como en el suroeste y costa de Guerrero. También se prevén lluvias muy fuertes en Nayarit y precipitaciones de menor intensidad en Baja California Sur.

Las autoridades advirtieron que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y acumulación de agua en zonas bajas. Estos fenómenos podrían derivar en deslaves, encharcamientos e inundaciones en áreas urbanas y rurales de los estados mencionados.

Además, se prevén vientos sostenidos de entre 50 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima, así como de 30 a 40 km/h con rachas de 70 km/h en Michoacán. El oleaje podría alcanzar entre cinco y seis metros de altura en Jalisco y Colima, cuatro metros en Michoacán y tres metros en Guerrero.

Ante las condiciones meteorológicas, el SMN exhortó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar actividades marítimas o en zonas costeras. En tanto, las autoridades locales mantienen activa la zona de vigilancia por efectos del huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Según los pronósticos, Priscilla conservará su categoría 1 durante las próximas horas, aunque podría intensificarse a categoría 2 entre el martes y el miércoles. Pese a ello, el SMN monitorea su desplazamiento constante para prevenir mayores afectaciones en los estados del occidente.

Durante la actual temporada de huracanes en el Pacífico, se han formado 16 tormentas con nombre, entre ellas Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave y Priscilla. Se prevé que la cifra total alcance hasta 20 sistemas tropicales.

