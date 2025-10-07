Grupo México se desploma 15.43% en la BMV tras mostrar su deseo de comprar Banamex
06/10/2025 - 6:31 pm
La caída de Grupo México, castigado por los mercados debido a sus intenciones de adquirir la totalidad de Banamex, arrastró consigo a la BMV, que cerró con una caída del 2.55 por ciento.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Las acciones de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, se desplomaron este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en lo que fue su peor día en más de 17 años, luego de anunciar el viernes pasado que presentaría una oferta vinculante a Citigroup (Citi) para adquirir hasta el 100 por ciento del capital de Grupo Financiero Banamex.
Las acciones de Grupo México cayeron un 15.43 por ciento, con un precio final en el cierre de las operaciones de este lunes en la BMV de 135.99 pesos, luego de que el viernes el conglomerado llegara a un precio máximo de 160.81 pesos el viernes pasado.
Esto significó una pérdida de capitalización de entre 186 mil y 193 mil millones de pesos. Pero, a pesar de todo, en lo que va del 2025, las acciones de Grupo México han avanzado 38 por ciento, de acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en los mercados.
La caída de Grupo México arrastró consigo a la BMV, que cerró con un desplome del 2.55 por ciento, una disminución de mil 580.24 puntos, hasta los 60 mil 404.19 con los que el índice S&P/BMV IPC cerró este lunes.
Así, el mercado mostró sus pocos deseos de ver a Grupo México adquirir la totalidad de Banamex. Y es que el conglomerado encabezado por Germán Larrea anunció el viernes la presentación de una oferta vinculante a Citi para adquirir hasta el 100 por ciento del capital financiero de Banamex. Sin embargo, Citi afirmó que, hasta el momento, no ha recibido una propuesta formal por parte del conglomerado.
La propuesta, con términos descritos como "más atractivos" que las previas, incluye la intención de comprar el 25 por ciento de las acciones Chico Pardo, marcando un nuevo capítulo en el prolongado proceso de desinversión de Banamex.
De acuerdo con información difundida en medios nacionales, el conglomerado envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para dar a conocer su propuesta para adquirir el 100 por ciento de la institución financiera, destacando que es una oferta más atractiva, ya que esto permite que se mantenga como un grupo mayoritariamente mexicano.
En dicho documento, Grupo México recalcó que su oferta para adquirir Banamex tiene el propósito de impulsar el acceso a créditos para las familias y empresas mexicanas.
Para la compra de Grupo Financiero Banamex, el conglomerado empresarial encabezado por Larrea ofreció adquirir el 100 por ciento de su capital con base en dos valores: el 25 por ciento del capital por un múltiplo de 0.85 por valor libro ,y el 75 por ciento restante por un múltiplo de 0.80 valor libro.
Respecto al 25 por ciento de capital de Banamex que es propiedad de Chico Pardo, Grupo México apuntó que está dispuesto a adquirir su participación; en caso de que la familia decida no vender se les respetarán sus derechos como accionistas minoritarios habituales en el mercado.
Citi afirma no haber recibido propuesta
Luego de difundirse la información sobre la intención por parte de Grupo México para adquirir el 100 por ciento de Banamex, Citigroup indicó que no se les ha hecho ninguna oferta por Banamex, pero la analizarán en caso de que llegue a realizarse.
"Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta", apuntó la empresa.
Asimismo, afirmó que mantiene su compromiso "con maximizar el valor total de Banamex" para sus accionistas, así como el acuerdo anunciado a finales de septiembre con el empresario Fernando Chico Pardo.
Finalmente, enfatizó en que la propuesta de salir a la bolsa se mantiene como el "camino preferido para lograr ese resultado".