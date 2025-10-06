Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur

El gusano barrenador representa una amenaza para la reproducción y comercialización del ganado a ambos lados de la frontera; el caso en Montemorelos, Nuevo León, fue exitosamente interceptado por los protocolos para evitar su propagación.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró interceptar con éxito un caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León, que provenía del sur-sureste del país.

La dependencia indicó que la implementación del nuevo protocolo contra el GBG logró identificar larvas muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida que se aplica al ganado para evitar su propagación.

La Sader indicó que tras la confirmación del caso en Montemorelos "se activó el protocolo de atención a incursiones en zonas libres, con el propósito de desactivar el caso a la brevedad posible e informó del hallazgo a sus contrapartes del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA)".

De acuerdo con la información oficial, las larvas fueron detectadas y confirmadas por los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en un becerro de la especie Brahman durante una revisión del tercer punto de control que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres.

"El becerro –de la especie Brahman– afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado", precisó la institución.

Armando Víctor Gutiérrez, presidente del Comité Estatal de Fomento y Sanidad de Nuevo León, indicó "que anoche a las 00:00 horas llegó un embarque de Chiapas, donde una res tenía gusanos barrenador en el prepucio, por lo que de inmediato la aislaron y retiraron 97 animales para revisión".

“Por la mañana se estaba revisando en un animal, solamente uno de todo el embarque tenía algo de gusanera en el prepucio, pero la gusanera ya venía también casi moribunda. En el primer caso que tuvimos dictaminamos un proceso nuevo que era poner ivermectina, básicamente es un desparasitante”, indicó.

Sabinas Hidalgo, Nuevo León, caso desactivado

El pasado 21 de septiembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reveló un caso de gusano barrenador en esta localidad, ubicada a menos de 112 kilómetros de la Unión Americana.

En el comunicado emitido por las autoridades estadounidenses se subrayó que la detección de este caso es la "más septentrional de gusano barrenador durante este brote y la que representa una mayor amenaza para la industria ganadera estadounidense. Sabinas Hidalgo se encuentra cerca de la carretera principal que une Monterrey, Nuevo León, con Laredo, Texas, una de las vías comerciales con mayor tráfico del mundo”.

Ganaderos han advertido que estos casos continuarán presentándose ya que a diferencia de otros estados, Nuevo León mantiene abierta la posibilidad del traslado de animales de otras partes del país.

La Sader precisó que el caso en Sabinas Hidalgo fue declarado el día de ayer como oficialmente inactivo y está “enteramente” controlado.